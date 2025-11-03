Igual pide "civismo" tras la suciedad de Halloween: "Es imposible actuar cuando hay cientos de personas en la calle"

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha llamado al "civismo" ante el estado en el que han quedado algunas calles este fin de semana tras la celebración de Halloween y ha asegurado que "había un gran despliegue" de Policía Local y Nacional, pero "es imposible actuar cuando hay cientos y cientos de personas en la calle".

"Es un día en el que es imposible prohibir entrar a la Plaza de Pombo o acotar la Plaza de Pombo como espacio público; lo que sí es posible es que la gente se comporte de otra manera y sobre todo en lo que tiene que ver con la salubridad, con el decoro y con la educación", ha valorado la regidora después de que los vecinos se hayan quejado de los botellones y de la basura y suciedad que ha quedado en las calles.

La alcaldesa ha señalado que "los vecinos se merecen descansar" -para eso hay ordenanzas como la del ruido o la de terrazas, ha dicho- y cree que "es totalmente compatible divertirse con no perjudicar al resto de los vecinos", por lo que ha pedido "que la gente no deje la calle como la dejó".

Y es que es consciente de que "en una ciudad viva" hay noches en las que "la convivencia es más complicada" -como las celebraciones de Halloween, 'tardebuena' o Nochevieja- y cree que es algo que "tenemos que entender todos que sea así", siempre que ocurra "de manera excepcional y muy pocos días al año".

En estas jornadas, ha explicado, hay "muchísima gente en la calle" y por tanto "las recomendaciones de orden público son vigilar y no tanto actuar, porque es imposible hacerlo". Por ello, ha pedido "un compromiso por parte de los jóvenes" en torno al "civismo".

"Lo que sí debemos es de tratar de que se porten muchísimo mejor", puesto que "había contenedores y había papeleras que estaban vacías y se limitaron a dejar el residuo allí donde estaban, en el grupo donde estaban, y eso no puede ser", ha lamentado la alcaldesa.

A su juicio, en lo que se debe trabajar es "en la buena educación, que es la que nunca debemos perder", como ha dicho a preguntas de los medios este lunes, al tiempo que ha asegurado que el dispositivo policial estaba "totalmente reforzado" y que los agentes actuaron "como deben de actuar" ante estos casos.