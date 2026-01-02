Igual pide "comprensión y civismo" tras el botellón: "Había más contenedores y estaban vacíos o a medias"

Restos de botellón en Santander - VECINOS ENSANCHE

SANTANDER 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha pedido "comprensión" a los vecinos del centro de la ciudad ante el estado que presentaban las calles por la celebración de la Nochevieja, con suciedad y basura del 'botellón'.

Pero además de esa comprensión en fechas "señaladas", como también la pasada Nochebuena, la regidora ha vuelto a reclamar "civismo", pues aunque que con motivo de ambas fiestas se habían colocado más contenedores en puntos de aglomeración ciudadana por ocio, estaban "vacíos o a medias".

Así, según ha dicho, la gente "se puede divertir y felicitar las fiestas y tirar los residuos al contenedor. Se pueden cumplir las leyes y las ordenanzas y se puede ser mucho más cívico". A su juicio, hay que trabajar "entre todos" para "mantener el orden y el decoro en las calles", a nivel municipal, familiar y educativo también.

"En una ciudad debemos de ser capaces de tener el máximo consenso entre quien se está divirtiendo, se reúne con amigos, brinda por la Navidad, se reúne con gente que hace mucho que no ve y entre quienes su día a día se desarrolla en el quinto en el cuarto (piso) de la misma plaza".

La alcaldesa ha respondido así a preguntas de los periodistas este viernes, en una rueda de prensa en la que ha informado de bonificaciones de la nueva ordenanza de residuos.