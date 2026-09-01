Igual "respeta" las denuncias de las asociaciones de vecinos y asegura que Santander "está viva"

Archivo - La alcaldesa, Gema Igual.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha mostrado su "absoluto respeto" a las denuncias de las cinco asociaciones de vecinos que este domingo a través de un comunicado conjunto han criticado el "deterioro" de la ciudad, la suciedad en las calles o la pérdida de calidad de vida y aseveraban que la urbe "está enferma". También pedían abrir un debate sobre el modelo de futuro.

A ello, ha contestado que la ciudad "está viva" y ha recalcado que desde el Ayuntamiento se hace "una escucha activa de lo que dicen" las entidades vecinales, así como ha reconocido que "hay que ir solucionando lo que los residentes y lo que los santanderinos demandan en cada momento".

Así lo ha dicho este martes la regidora en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha enfatizado que existen alrededor de 60 asociaciones de vecinos en Santander y que son cinco las que se han unido para "criticar" al Consistorio.

Ha mostrado su respeto y compresión ante sus reivindicaciones sobre lo que "no les gusta" del Ayuntamiento, algo que ha calificado de "totalmente válido y lícito" y "es lo que tienen que hacer".

Al respecto, ha hecho hincapié en que el equipo de Gobierno "escucha" a las asociaciones y a "todos los vecinos" --puesto que hay aquellos que "no se sienten representados" por ellas-- para "mejorar la ciudad día a día".

En concreto, la alcaldesa se ha referido a la denuncia de los cinco colectivos respecto a la suciedad en la ciudad para reconocer que la recogida viaria "no era la ideal". Sin embargo, ha resaltado que desde hace dos meses hay un contrato en el que el Ayuntamiento "ya ha puesto todos los medios", con un coste de 25 millones de euros para que "mejore" en el periodo de un año.

En su opinión, después de esos dos meses de su puesta en marcha, "ya se ve en la ciudad mejoría: ya hay los contenedores nuevos, los puntos limpios móviles ya están, se está haciendo una limpieza más exhaustiva por alguna zona...", ha explicado para asegurar que la reivindicación de estas asociaciones, "que siempre les he dicho que tienen razón", ya está "en vías de solución".

En este sentido, la regidora ha continuado con que la ciudad tiene un contrato de Parques y Jardines por más de 11 millones de euros, u otro de vialidad para el bacheo y las aceras por más de 3 millones; así como que se están llevando a cabo regeneraciones integrales de barrios como la del Paseo de Altamira, el Grupo Velarde o la Amistad.

"Esa es la manera de ir gestionando una ciudad", ha dicho Igual, quien ha concluido con que desde la Concejalía de Barrios se tiene contacto "absolutamente" con todos los vecinos y asociaciones. "No hay cortada la comunicación con ninguno de ellos", ha insistido.

Las cinco asociaciones firmantes del escrito son la Asociación de Vecinos Amigos de Cazoña, la Asociación de Vecinos de Cueto, la Asociación Ciudadana en Defensa de El Sardinero, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche y la Asociación de Vecinos San Joaquín.

La alcaldesa ha hecho estas afirmaciones a preguntas de la prensa tras la reunión que ha mantenido con el director general de Faro Santander, Daniel Vega, en Enclave Pronillo.