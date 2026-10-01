Igual sobre sanciones a acampados en la Porticada: Se aplicará la normativa porque están ocupándola sin permiso

Acampada en la plaza Porticada de Santander por una vivienda digna. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander "aplicará la normativa vigente" a los acampados en la Plaza Porticada para reclamar una vivienda digna porque, según la alcaldesa, Gema Igual (PP), "no todo el mundo puede ponerse en cualquier lugar, cómo y cuándo le dé la gana".

Cuestionada este jueves acerca de cómo va a actuar el Ayuntamiento ante las identificaciones por parte de los agentes de la Policía Local a los acampados y que pueden derivar en propuestas de sanción, Igual ha replicado que, en este asunto, "no hay decisión política, hay normativa".

La alcaldesa ha asegurado "desconocer" lo que está tramitando la Policía Local y si las propuestas de sanción serían por ocupación de la vía pública o por no tener permiso para el asentamiento.

Aunque "entiende" la reivindicación de los acampados "frente al Gobierno de España", ha señalado que también éstos "deben entender que la Policía Local va a aplicar la normativa".

Y es que, según Igual, los acampados están "privatizando" para sus tiendas de campaña un lugar como la Plaza Porticada, lo que supone una ocupación de la vía pública para la que se requiere un permiso, al igual que el que se exige, por ejemplo, una asociación para instalar una carpa.

La alcaldesa ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, al finalizar una rueda de prensa para presentar las Copas de España de judo de categorías cadete, infantil y junior, en el Ayuntamiento.