Igual, sorprendida por la recogida de firmas de la Plataforma contra el aparcamiento y el recinto ferial de la S-20

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SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha mostrado su "sorpresa" por la recogida de firmas que realiza la Plataforma Vecinal Los Castros-Monte contra la construcción de un aparcamiento disuasorio en los terrenos colindantes al campo de Monte junto a la S-20 y al traslado a esta zona de las ferias de las Fiestas de Santiago.

Igual mantuvo este jueves una reunión con este colectivo en la que le trasladó su rechazo a esta propuesta del Consistorio, pero ha matizado que no se habló "de ninguna firma".

Tampoco de otras medidas de presión social a las que ha aludido la Plataforma en una nota de prensa enviada también ayer, como la colocación de paños verdes en las ventanas de los edificios del barrio en "señal de protesta" para exigir una rectificación de equipo de Gobierno.

"Jamás me dijeron que iban a poner ningún pañuelo, que están en su derecho...", ha afirmado la regidora, que ha insistido en que en "ningún momento" se habló "de ello".

Lo que si le trasladó el colectivo vecinal es que "no quieren nada allí que no sea zona verde y parque", ha puntualizado Igual.

Y ha subrayado que, a dia de hoy, tan solo hay un estudio, del que saldrá una propuesta, "pero no está terminada y ni cuantificada". Cuando lo esté, "los vecinos serán los primeros en conocerla".

La Plataforma Vecinal Los Castros-Monte solicitó este jueves a la regidora el cumplimiento de "los compromisos adquiridos" y la ejecución del parque previsto originariamente para los terrenos colindantes al campo de Monte en la S-20, como recoge el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y según establecía el proyecto aprobado en 2023 por la propia Corporación municipal.

Según los vecinos, la instalación de un parking disuasorio y la acogida de las ferias generarán "serios problemas de ruidos, molestias continuas y un considerable aumento de la contaminación atmosférica y acústica en un entorno residencial".