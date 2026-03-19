IHCantabria diseñará una red de infraestructura verde y azul para Cantabria

Estuario de San Vicente - UC

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria), con la colaboración de la asociación Red Cambera, diseñará una red de infraestructura verde y azul para la comunidad autónoma en el proyecto RIVACAN, una iniciativa que promueve la adaptación al cambio climático y la pérdida de la biodiversidad mediante soluciones basadas en la naturaleza.

La capacidad de IHCantabria para identificar riesgos climáticos, modelar la biodiversidad, analizar la conectividad ecológica y cuantificar los servicios ecosistémicos, junto con la experiencia de Red Cambera en el desarrollo de procesos participativos orientados a la conservación de la naturaleza, permitirá proponer una priorización de áreas de conservación y restauración con aplicación directa en las estrategias de planificación territorial, gestión de la biodiversidad y adaptación al cambio climático.

Esta propuesta surge frente a la necesidad de mejorar el modelo actual de gestión ambiental, en un contexto marcado por el aumento de los riesgos climáticos -inundaciones, erosión, incendios o sequía- que afectan tanto a la población como a los recursos naturales e infraestructuras clave, ha explicado la UC.

Simultáneamente, el deterioro de la biodiversidad y la creciente fragmentación de los ecosistemas requieren acciones que integren la protección de los hábitats y especies clave, garanticen la provisión de servicios ecosistémicos como la provisión de agua limpia y alimentos, la regulación del clima y los beneficios recreativos, culturales y espirituales, y refuercen estrategias sostenibles de adaptación al cambio climático.

RIVACAN propone abordar estos retos mediante un proceso participativo que involucre a las administraciones públicas, los actores locales y la ciudadanía, fomentando el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, que estén dirigidas a las necesidades prioritarias identificadas en el territorio de Cantabria.

IHCantabria cuenta con un equipo multidisciplinar de expertos en temáticas clave para el desarrollo del proyecto, con destacada experiencia en el estudio de la biodiversidad, la composición y el funcionamiento de los ecosistemas continentales -terrestres y fluviales-, así como de los ecosistemas estuarinos y costeros.

Asimismo, tiene experiencia en la aplicación de herramientas avanzadas para modelar la distribución de especies y hábitats a gran escala (por ejemplo, teledetección) y en la cuantificación de los servicios ecosistémicos que proveen.

El proyecto RIVACAN cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo europeo de Desarrollo regional (FEDER).