IHCantabria evaluará el riesgo frente al cambio climático para el desarrollo de la acuicultura marina en toda España - UC

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) evaluará el riesgo frente al cambio climático para el desarrollo de la acuicultura marina en toda la costa española.

En concreto, el IHCantabria, a través de su Fundación (FIHAC), ha iniciado el proyecto AcuAdapt -Estrategias de Adaptación y Evaluación del Riesgo Climático en la Acuicultura Marina Española-, en el marco del Programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

El proyecto tiene como objetivo diagnosticar y evaluar el riesgo climático actual y futuro de la acuicultura marina española en zonas costeras, rías y estuarios, integrando variables ambientales y socioeconómicas bajo distintos escenarios de cambio climático.

En un contexto en el que el aumento de la temperatura del agua, los cambios en el oleaje o la variabilidad en la salinidad pueden afectar tanto a las especies cultivadas como a las infraestructuras y operaciones, AcuAdapt busca proporcionar una base científica sólida que permita anticipar impactos y fortalecer la resiliencia del sector, ha informado este jueves la UC.

Para ello, el proyecto aplicará un enfoque metodológico basado en el marco de evaluación del riesgo climático del IPCC, que integra amenaza, exposición y vulnerabilidad, junto con el Índice de Idoneidad Acuícola desarrollado en trabajos previos de IHCantabria, cofinanciados en convocatorias anteriores del Programa PLEAMAR.

El análisis combinará datos históricos con proyecciones climáticas futuras, considerando horizontes temporales a medio y largo plazo (2040-2060 y 2080-2100). Esta aproximación permitirá identificar cambios significativos en la idoneidad de cultivo y en los niveles de riesgo para diferentes especies y zonas del litoral español.

Además, incorporará un diagnóstico socioeconómico preliminar que posibilitará evaluar la capacidad de adaptación de las comunidades costeras y del propio sector acuícola, integrando así la dimensión territorial y humana del riesgo climático.

Los resultados del proyecto se traducirán en cartografía temática y capas SIG compatibles con herramientas de planificación y apoyo a la toma de decisiones, facilitando su utilización por parte de administraciones públicas y agentes del sector.

De este modo, AcuAdapt contribuirá a reforzar la integración del riesgo climático en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) y, sobre todo, aportará la información científico-técnica que soporte la implementación de la medida A06.L6.M03 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-30 (PNACC), promoviendo una planificación marítima más resiliente y basada en evidencia científica.

El proyecto contará además con un espacio web específico en la página oficial del Programa Pleamar (https://www.programapleamar.es/proyectos/acuadapt-estrategia...), donde se irán actualizando los avances y resultados, así como con un espacio de intercambio y participación en la plataforma REECEA (Red Española de Espacios de Conocimiento para la Economía Azul).

Estos canales permitirán compartir información, fomentar el diálogo con el sector y facilitar la transferencia de conocimiento a administraciones, profesionales y comunidades costeras.

Con este proyecto, IHCantabria consolida su trayectoria en el desarrollo de herramientas científicas orientadas a la planificación sostenible del espacio marítimo y al fortalecimiento de la economía azul, dando continuidad a iniciativas previas en el ámbito de la acuicultura y la adaptación al cambio climático.