Imputan a dos presos el robo perpetrado en diciembre con un machete y un cuchillo en una farmacia de El Alisal

Policía Nacional en El Alisal

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha constatado que los presuntos autores del robo con violencia e intimidación ocurrido el pasado mes de diciembre en una farmacia de El Alisal son dos hombres internos en un centro penitenciario, que habían cometido más hechos con el mismo 'modus operandi'.

El suceso de la farmacia tuvo lugar el 7 de diciembre sobre las 21.30 horas, cuando dos encapuchados irrumpieron con un cuchillo de grandes dimensiones y un machete e intimidaron a la trabajadora y a unos clientes que se encontraban en el establecimiento.

Mientras uno de ellos permanecía vigilante en el umbral de la puerta de acceso al local, el otro se dirigió primero hacia la empleada del negocio, a la que exigió la recaudación de la caja registradora, y seguidamente a los clientes, pidiéndoles el dinero que llevaban. Sin embargo, finalmente huyeron del lugar sin conseguir botín.

Otros dos empleados que se hallaban en la zona de la rebotica pudieron avisar rápidamente a la Policía Nacional de lo que estaba sucediendo, e instantes después de recibir la alerta en el Centro Inteligente, de Mando, Comunicación y Control (CIMACC 091), acudieron al lugar dotaciones que recabaron información, y la patrulla de la zona para tratar de localizar a los presuntos autores, aunque en ese momento no obtuvo resultado.

Así, agentes especialistas en esa modalidad delictiva iniciaron una investigación en la que, a través de la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, supieron de otros robos con violencia o intimidación perpetrados en distintos puntos de la región cuyo 'modus operandi' coincidía con el ocurrido en la farmacia, lo que les aportó información relevante.

Finalmente, las diligencias policiales permitieron identificar a los presuntos autores y constatar que ambos se encontraban internos en un centro penitenciario, por lo que los responsables de la investigación acudieron al lugar y les imputaron su supuesta participación en los hechos.