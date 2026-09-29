Iñaki Calvo, director general de Seg-Automotive, premio al Directivo del Año de APD Cantabria en 2026

Foto de familia del premio a Iñaki Calvo - APD

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iñaki Calvo, director general de Seg-Automotive, ha recibido este martes el premio al Directivo del Año de APD Cantabria en 2026 durante la cuarta edición del certamen que se ha celebrado en el Hotel Bahía de Santander.

Se trata de un encuentro organizado por APD en Cantabria, la comunidad de directivos más relevante de la región, con la colaboración de El Diario Montañés y con el patrocinio de SODERCAN y EDP Redes.

Y es que Cantabria acoge a una importante comunidad de directivos empresariales que son clave para explicar los niveles de riqueza y bienestar, por encima de la media española, de los que disfruta la región, ha destacado APD.

En este sentido, el premio tiene por objetivo reconocer y visibilizar de manera singular su aportación al progreso del territorio e impulsar el buen hacer de los profesionales que gobiernan y capitanean las empresas de la región.

Iñaki Calvo es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra y Excecutive MBA por Hult Ashridge. Se incorporó a la fábrica de Treto en 1995. Desde entonces ha desarrollado su vida profesional tanto en España como en el extranjero dentro del grupo Robert Bosch.

Fue director de Producción en la fábrica que SEG Automotive posee en Hungría durante seis años.

Desde 2019 es director general de la planta cántabra liderando su transformación hacia una fábrica de electrónica, hibridación y movilidad eléctrica ligera.

David González Pescador, socio-fundador de Glezco Asesores y Consultores y consejero en Cantabria de APD, junto a Yolanda Fernández Montes, directora de Relaciones Institucionales de EDP Redes en España, han sido los responsables de abrir el encuentro, que ha contado con la intervención del consejero de Industria, Eduardo Arasti.

Posteriormente se ha celebrado un diálogo entre Luis Revenga, presidente de Editorial Cantabria y consejero en Cantabria de APD, y Calvo en el que se han analizado las claves para liderar un proyecto empresarial que aporte riqueza y progreso a la comunidad cántabra.

El encuentro ha finalizadocon un almuerzo-networking para todos los asistentes.