Inaugurada ARTESANTANDER con nueve galerías debutantes y un centenar de creadores

Imagen de la jornada inaugural de ARTESANTANDER 2026 - ARTESANTANDER

SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La feria de arte contemporáneo ARTESANTANDER 2026 ha comenzado este jueves en el Palacio de Exposiciones de Santander, donde reúne hasta el domingo, 5 de julio, a 43 galerías nacionales e internacionales, de las que nueve participan por primera vez --entre ellas Manuel Zoia Gallery (Italia), Pioneri Gallery (Macedonia del Norte) y Espacio Azul Petróleo (Chile). Además, están presentes un centenar de artistas, como la invitada de este año, Nicola Costantino.

Entre ellos destaca una nueva generación española representada por Mario Manso y Pablo Quesada (Provisional23); Alba Dorta y Cristina Regalado Ramos (L Contemporary); Carmen Ceniga Prado (Gaby Vera Fine Arts); Quique Zarzamora (Wit Art Gallery); Sara Piñeiro y Eduard Gil Alsina (Néboa); Amaya Suberviola (SC Gallery); Raquel Lobo (Llamazares) o Carlos Cañadas (Mecha).

Asimismo, se suman artistas internacionales como Angela Burson y Simón Quadrat (Rafael Pérez Hernando); Cristóbal Ochoa y Fausto Amundarain (Tönnheim Gallery); Janus Hochgesand (dst.galerie); Letizia Scarpello y Manuel Portioli (A Pick Gallery) o Barry Wolfryd (Al-Tiba9 Gallery).

Se trata de la XXXIV edición y la tercera bajo la dirección de Mónica Álvarez Careaga, que ha apostado por reducir la duración a cuatro días, ampliar los horarios y adelantar una semana sus fechas.

La programación está "pensada para cuidar a los artistas y acompañar el desarrollo de sus carreras", ha dicho Álvarez Careaga, quien ha asegurado que la organización ha recibido una respuesta "muy positiva" por parte de las galerías, con una selección que "muestra la vitalidad y diversidad del mercado del arte actual".

Así lo ha manifestado este jueves durante la presentación de la feria, en la que han participado la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez.

La artista invitada ha sido, por primera vez, Nicola Costantino (Rosario, 1964), reconocida por su capacidad para abordar temas complejos con un lenguaje artístico innovador y personal.

La creadora argentina participará con dos propuestas. Como parte de la inauguración, presentará 'Tortas Costantinopla', una acción de arte comestible que convierte postres helados en lienzos efímeros, donde el color y el movimiento se funden en una experiencia sensorial compartida por la artista y el público.

Además, instalará 'Kiosco de flores', un puesto de venta de flores atendido por ella misma, donde el público encontrará piezas inspiradas en vegetales, realizadas con técnicas de cerámicas japonesas como el nerikomi.

PROGRAMA

La programación ofrece iniciativas como BALEARES Solo, del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), que acoge el proyecto 'When The Fruit Falls' de Adrián Martínez, ganador de la convocatoria abierta para la realización de un solo project en ARTESANTANDER 2026.

También tiene la sección ARTESANTANDER Editorial, dedicada a editoriales, publicaciones y proyectos especializados, en la que participan Al-Tiba9 Contemporary (Barcelona), Carmen Alonso Libros (Santander), Fontanar Ediciones (Riaza, Segovia), Nórdica Libros (Madrid), Oficina de Fotografía Anónima (Santander) y Sirocomag (Madrid).

Otra novedad es ARTESANTANDER Talks, un programa de conversaciones que reunirá a comisarios nacionales e internacionales con artistas representados por las galerías presentes en la feria, para generar un espacio de reflexión y de intercambio de ideas sobre la creación contemporánea y los procesos artísticos.

También estará el nuevo espacio ARTESANTANDER Kids, para acercar el arte contemporáneo a las nuevas generaciones mediante talleres, para niños de entre 6 y 12 años, impartidos por artistas participantes en la feria.

Por otro lado, mantiene su programa de premios, entre los que destaca el Premio de Residencia en el Centre d'Art Contemporani Piramidón, que selecciona a un artista de la feria para una estancia de dos meses en 2027, con alojamiento y espacio de trabajo; y los premios de exposición vinculados al Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira y a los espacios del Puerto de Santander, que permiten a los artistas desarrollar proyectos expositivos.

Además, la feria incorpora el Premio ARS International, impulsado por ARS Foundation y ARTESANTANDER, concebido como un instrumento de trabajo para la internacionalización de un artista español, a través de una mentoría estratégica de un año de un artista español seleccionado entre los expuestos en la feria.

ARTESANTANDER cuenta con el apoyo del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander y la colaboración de instituciones como el IEB, Centro Botín, Piramidón, ARS Foundation o el Puerto de Santander.