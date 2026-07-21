Inaugurada en Campoo de Enmedio una actuación de casi 380.000 euros para mejorar varios viales municipales

El consejero de Fomento, Roberto Media, en la inauguración de la remodelación de un vial en Nestares - GOBIERNO DE CANTABRIA

Media asegura que antes de finalizar el año estará concluido el estudio informativo de la futura carretera Reinosa-Potes SANTANDER 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha realizado este martes una visita institucional a Campoo de Enmedio para inaugurar las obras de mejora de varios viales urbanos del municipio, entre ellos, la remodelación de uno en Nestares, que han contado en su conjunto con una inversión de 379.032 euros, de los que 300.000 han sido aportados por el Gobierno de Cantabria a través del Plan de Inversiones Municipales.

Media ha destacado que este Ayuntamiento es uno de los primeros en ejecutar las actuaciones presentadas a este Plan y ha felicitado al Consistorio por la rapidez en la tramitación de estas obras, "absolutamente necesarias" para el municipio.

Acompañado por el alcalde de Campoo de Enmedio, Pedro Luis Martínez, y por la presidenta de la Junta Vecinal de Nestares, Patricia de Cos, así como por otros miembros de la Corporación y numerosos vecinos de la zona, el consejero ha puesto en valor la colaboración que su departamento mantiene desde el inicio de la legislatura con este Ayuntamiento y con toda la comarca para dar respuesta a las necesidades de sus vecinos con importantes inversiones, ha informado el Gobierno.

OTROS PROYECTOS

Durante su visita, ha avanzado que la Consejería continúa trabajando en Campoo de Enmedio en una actuación de casi 380.000 euros para mejorar varios viales municipales que conectan los municipios de Campoo de Enmedio y Reinosa.

Según ha explicado, el proyecto ya ha sido remitido por el Ayuntamiento y se encuentra actualmente en fase de supervisión técnica, con el objetivo de sacarlo a licitación próximamente en cuanto exista disponibilidad presupuestaria.

En materia hidráulica, Media ha recordado la reciente adjudicación de las obras para conectar los depósitos de Reinosa y Bolmir, una actuación superior a los 800.000 euros que permitirá mejorar el abastecimiento de agua en la comarca. "En las próximas semanas volveremos para poner la primera piedra de este proyecto", ha avanzado.

Además, ha anunciado que en los próximos días saldrá a licitación otro de los proyectos previstos, con un presupuesto cercano a los dos millones de euros, que permitirá solucionar el problema de abastecimiento de agua de todos estos pueblos, a pesar de su cercanía al pantano del Ebro.

Asimismo, el consejero se ha referido también a otros proyectos estratégicos para esta zona, destacando la futura estación de alta velocidad prevista entre Matamorosa y Reinosa, recordando que el protocolo suscrito entre el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio y el Ayuntamiento de Reinosa que "garantiza por escrito" la implantación de esta infraestructura.

Por último, el consejero ha asegurado que antes de finalizar el año estará concluido el estudio informativo de la futura carretera Reinosa-Potes, una infraestructura que ha definido como estratégica para mejorar las comunicaciones entre Campoo y Liébana y cuya ejecución ha reiterado como uno de los compromisos del Gobierno de Cantabria.

"Esta infraestructura acabará siendo una realidad porque la presidenta Buruaga así lo quiere. Lo llevábamos en el programa electoral, lo comprometimos y somos gente que nos gusta hacer las cosas que comprometemos", ha concluido.