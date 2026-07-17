Inaugurada la Feria de Día de Santander con 30 casetas y cinco food trucks en cuatro zonas

Inauguración de la Fería de Día 2026 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Eduardo Lamadrid, han inaugurado hoy la Feria de Día 2026, que cuenta con un total de 30 casetas y cinco food trucks, repartidas entre la Plaza del Ayuntamiento, Jardines de Pereda, Plaza Alfonso XIII y Parque de Mesones, donde ofrecerán pincho y bebida a 4 euros.

La incorporación de los Jardines de Pereda como nueva ubicación es la principal novedad de esta edición, que acerca la actividad a uno de los espacios más representativos de la ciudad.

Los establecimiento abrirán todos los días, desde las 12.00 a las 00.30 horas, prolongando el horario hasta las 01.30 horas los sábados y vísperas de festivos, y ofrecerán propuestas varias tanto dulces como saladas.

Igual ha destacado que esta iniciativa gastronómica de la Semana Grande 2026 --que se celebrará hasta el 26 de julio-- se ha convertido en "parte imprescindible" de las fiestas santanderinas.

Además, ha agradecido la colaboración e interés de los hosteleros participantes y ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de la oferta de la feria, que cuenta con pinchos dulces y salados.

También, ha señalado la importancia de esta iniciativa para dinamizar el tejido hostelero de Santander y poner en valor el potencial gastronómico de la ciudad. "La Feria de Día es una parte imprescindible y fundamental de las fiestas santanderinas y, por supuesto, una de las piezas claves de este evento cada año más multitudinario", ha afirmado.

CASETAS

La Plaza del Ayuntamiento acoge seis casetas: Peñas Arriba (I), La Traída, Cantina del Prado Santa Ana (Cachopo I), La Chirigota, Órale Antojitos Mexicanos y Kashmir Doner Kebab--.

Mientras tanto, Jardines de Pereda cuenta con siete casetas y una food truck: Vestia Napoletana, Bar Pacho, Sidrería Cachopo Las Barricas (II), La Cavada de Pedro, Tapas 53 (I), Zaytona-Sabores de Palestina, La Gatera y Bambus Salteñería Tranvía.

Por su parte, la Plaza Alfonso XIII aloja diez casetas y cuatro food trucks: El Muelle del Barrio Pesquero, Cafetería Cazoña, Tortilla del Manila, Las Carolinas, Asador El Trébol, Bambú, Sidrería Cachopo (III), Peñas Arriba (II), Sucré, La Cavada de Pedro y las food truck Carniball, Rincón de Pi, Panadería Parte y Pringao's Sandwich Club.

Finalmente, en el Parque de Mesones están siete casetas: Pacho's International Food, Street Foodies Orígenes-Vivian, Sidrería Cachopo (IV), Tapas 53 (II), Donde Leti, Cocoa y Cantina del Prado Santa Ana (V).

Entre su amplia variedad gastronómica, recorre platos tradicionales de Cantabria, cocina internacional, tapas, especialidades regionales y una renovada oferta de comida sobre ruedas, con el objetivo de ser uno de los principales atractivos de las fiestas.

MERCADO MARINERO

Por otro lado, la regidora también ha asistido junto al concejal Álvaro Lavín a la inauguración del mercado marinero con casetas de artesanía con esencia marinera, que permanecerá abierto todos los días de las fiestas en la Plaza Alfonso XIII en horario de 11.30 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas.

Organizado de forma conjunta por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Mercado Marinero de Santander, cuenta con un total de 20 puestos que ofrecen todo tipo de complementos, artesanía, joyería, cerámica, juegos, bolsos, bisutería y manualidades y todo ello ambientado con estilo marinero, que pone en valor la esencia del mar en Santander.