Inaugurado el nuevo aparcamiento de 15 plazas junto a las pistas de pádel de Requejada

Inauguración del nuevo aparcamiento junto a las pistas de pádel de Requejada (Polanco) - GOBIERNO DE CANTABRIA

POLANCO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha inaugurado este lunes el nuevo aparcamiento construido junto a las pistas de pádel de Requejada, en el municipio de Polanco, una actuación en la que el Gobierno de Cantabria ha invertido cerca de 50.000 euros.

El proyecto ha permitido habilitar 15 nuevas plazas de aparcamiento en una parcela de titularidad municipal, mejorando el acceso de los usuarios a estas instalaciones deportivas.

Acompañado por la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz (PRC), y otros miembros de la Corporación municipal, Media ha explicado que esta es la primera actuación ejecutada en el municipio con cargo al Plan de Inversiones Municipales del Gobierno de Cantabria.

En este sentido, Media ha indicado que este programa destina al Ayuntamiento de Polanco un total de 270.000 euros para financiar tres proyectos elegidos por el propio Consistorio.

Así, además de este aparcamiento, el Plan permitirá ejecutar la cubierta de la casa concejo de Rumoroso, cuyas obras han comenzado este lunes, y completar un vial en el barrio Menocal, cuyos trabajos saldrán a licitación "en las próximas semanas".

En conjunto, estas tres actuaciones supondrán una inversión de 337.000 euros, de los que 270.000 serán financiados por la Consejería de Fomento a través de este Plan.

Por su parte, la regidora municipal, en palabras del Gobierno regional en un comunicado, ha destacado la importancia de este nuevo aparcamiento para dar servicio a los usuarios de las dos pistas de pádel existentes y de las otras dos que el Ayuntamiento prevé licitar antes de que finalice el año en este mismo entorno.

LICITACIÓN DE LA NUEVA ZONA DE JUEGOS DE PRADO INFANTE

Durante su visita al municipio, el consejero ha avanzado que la Consejería iniciará, "en las próximas semanas", el proceso de licitación del proyecto de renovación de la zona de juegos infantiles de Prado Infante, una actuación con un presupuesto cercano a los 200.000 euros que dará respuesta a la petición trasladada por el Ayuntamiento.

Según ha explicado, esta actuación permitirá modernizar este espacio y mejorar su accesibilidad, dotando al municipio de una zona de juegos más segura, moderna y adaptada a las necesidades de los más pequeños.

La nueva infraestructura permitirá renovar una de las principales áreas de ocio infantil del municipio, que contará con una gran estructura de juego de tres plantas, con el objetivo de ofrecer unas instalaciones accesibles y pensadas para el disfrute de las familias.

La alcaldesa ha agradecido al consejero su compromiso con este proyecto y ha destacado la importancia que tendrá esta infraestructura para el municipio, al considerar que será una de las zonas de mayor uso del futuro complejo Prado Infante.

Además, ha anunciado que el 10 de agosto comenzarán los trabajos en este espacio, que contará también con un auditorio, zonas de esparcimiento y aparcamientos.