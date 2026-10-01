Se incendia un autobús en la A-8 a la altura de Bezana - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un autobús de pasajeros ha sufrido un incendio este jueves en la autovía A-8, a la altura de Mompía, en el municipio de Santa Cruz de Bezana, sin que se hayan producido heridos.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha solicitado la intervención de los bomberos de Santander para apagar el incendio del autobús, que se ha detenido en el kilómetro 197, en sentido Torrelavega.

Según información de los bomberos municipales, a su llegada han descargado un extintor, refrescado el vehículo y lo han controlado con una cámara térmica.

Una patrulla de la Guardia Civil ha estado regulando el tráfico con motivo del incidente.