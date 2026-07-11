Se incendia una furgoneta en la A-8 en Reocín y el fuego se extiende a un matorral

SANTANDER 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una furgoneta que circulaba por la autovía A-8 a la altura de Quijas (Reocín) se ha incendiado en el punto kilométrico 242, sentido Santander, y el fuego se ha extendido a un matorral próximo a la vía, donde han trabajando bomberos del Ayuntamiento de Torrelavega, 112 y forestales en su extinción.

Así lo ha informado a Europa Press el concejal de Seguridad Ciudadana de la capital del Besaya, Pedro Pérez Noriega, quien ha señalado que el incendio se ha logrado controlar, aunque ha habido "un momento crítico" por el viento.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha recibido el aviso del suceso cerca de las 16.30 horas, que se ha producido cerca de la salida a Virgen de la Peña y que no ha dejado heridos.

El motor y la parte delantera de la furgoneta han quedado completamente calcinados.