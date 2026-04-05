Un incendio afecta a dos vehículos en una zona industrial de Arnuero - 112 CANTABRIA

ARNUERO 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos vehículos han sufrido un incendio esta noche en el aparcamiento de una nave industrial situada en el Barrio de San Pantaleón, de la localidad de Castillo Siete Villas, situada en el municipio de Arnuero.

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido el incencio, movilizados por el Servicio de Atención a Emergencias del Ejecutivo regional.

Según ha informado el 112 Cantabria en su perfil de la red social X, los efectivos de extinción de incendios han estado asistidos por la Guardia Civil de Cantabria.