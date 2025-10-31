Un incendio afecta a una tolva de una industria maderera en Gajano - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado la pasada noche ha afectado a una tolva de una industria maderera, Yofra SA, ubicada en la localidad de Gajano, en Marina de Cudeyo.

El Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria ha movilizado para atender el suceso a los Bomberos de Santander, que desplazaron un autotanque. En concreto, el incendio afectó a la parte superior de una tolva.

La intervención ha contado con la asistencia de la Guardia Civil, han informado los Bomberos.