Un incendio calcina un garaje con un coche dentro en Sarón y afecta a la línea de teléfono e internet de la zona - 112 CANTABRIA

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido en la tarde de este domingo un incendio declarado en un garaje en Sarón, en el municipio de Santa María de Cayón, que ha quedado destruido.

En su interior se encontraba un vehículo que ha resultado muy afectado, así como también lo han estado las líneas de teléfono e internet de la zona.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria movilizó hasta el lugar a los efectivos autonómicos para sofocar el fuego que, a su llegada, se encontraba muy desarrollado.

Por ello, tuvieron que forzar la puerta y romper las ventanas laterales para poder intervenir, ha señalado el servicio en su red social 'X'.

Los bomberos utilizaron mangueras de alta presión y cubrieron la zona con espuma.