El incendio en Liébana ha afectado en principio a tres castaños milenarios de Pendes - CEDIDA-EUROPA PRESS

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha declarado en la zona de Cillorigo de Liébana ha afectado, en principio, a tres castaños milenarios de El Habario, en Pendes.

Así lo ha confirmado a Europa Press el alcalde del citado municipio, Jesús María Cuevas, que ha precisado que el fuego se ha producido en la margen izquierda, no en la derecha, donde se concentran la mayoría de los cientos de castaños milenarios, muy visitados por quienes transitan por el Camino Lebaniego.

La margen izquierda es una zona de matorral, brezo y helechos y tiene castaños, aunque en muchos menos ejemplares que la derecha.

El alcalde ha explicado que cuando se declaró el incendio esta noche se avisó al Centro de Atención a Emergencias 112 y los bomberos del Gobierno de Cantabria están trabajando en estos momentos en la extinción. Sin embargo, ha advertido que cuesta mucho apagar los árboles afectados y es necesario "empaparlos" para ello.

En este sentido, Cuevas desconoce por el momento si el fuego ha afectado a la estructura del árbol o solo a las ramas, y en este último caso podrían recuperarse.

El regidor ha apuntado que se ha podido "prender" la margen izquierda para acabar con el brezo y matorral de modo que pueda ser utilizado "para el ganado".

El alcalde va a visitar la zona para comprobar el alcance total del incendio y su afección a los castaños.