Un incendio en una vivienda de Pontejos se salda sin heridos

SANTANDER 3 Ene. (EUROPA PRESS) -
Bomberos del Ayuntamiento de Santander han extinguido esta noche un incendio registrado en una vivienda unifamiliar en la localidad de Pontejos (Marina de Cudeyo), que ha afectado totalmente a la última planta y que no ha dejado heridos.
El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria movilizó hasta el lugar a los efectivos santanderinos sobre las 23.44 horas, según han informado en su red social 'X'.
Para sofocar las llamas desplazaron en un primer momento un camión autotanque y, posteriormente, se reforzó el operativo con una cisterna y ocho bomberos.