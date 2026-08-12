Incrementos de la movilidad de hasta el 20% en tramos de la A-8 y A-67 el día del eclipse

Personas observando el eclipse en Cantabria - NACHO CUBERO

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los datos de tráfico facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) al CECOP Centro de Coordinación Operativa del eclipse revelan incrementos de la movilidad de hasta el 20 por ciento en tramos de las autovías del Cantábrico (A-8) y de la Meseta (A-67) a su paso por la región y coincidiendo con el fenómeno astronómico.

En concreto, la comparativa entre el miércoles de la semana pasada y este 12 de agosto, de 6.00 a 17.00 horas, es el aumento en los desplazamientos desde el País Vasco a Cantabria por la A-8 es del 18% y de Los Corrales de Buelna hacia Reinosa por la A-67 del 20%, ha informado el 112.

El Servicio de Emergencias de Cantabria ha indicado además que ya está abierta la carretera autonómica CA-236 desde el kilómetro 0 al 6,7 de Valdáliga a San Vicente de la Barquera, que se había cerrado de manera preventiva para garantizar la seguridad durante el eclipse.