A información pública la mejora del paseo peatonal entre el puente de La Maza y la playa del Tostadero, en San Vicente

Vista de San Vicente de la Barquera - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado esta semana la aprobación provisional e información pública del anteproyecto del paseo peatonal del Puente de la Maza a la playa del Tostadero, en San Vicente de la Barquera.

El plazo para consultar el anteproyecto y presentar alegaciones y observaciones es de 30 días hábiles a contar desde este miércoles, según se recoge en el texto publicado en el BOC.

Una vez contestadas las alegaciones, se iniciará la redacción del proyecto, que cuenta con una inversión de unos 695.000 euros, ha informado en un comunicado el Gobierno de Cantabria.

Según ha explicado el Ejecutivo regional, la conexión peatonal actualmente existente en el tramo del Puente de La Maza a la playa del Tostadero, y de ahí al resto de playas del municipio, consiste en una pequeña acera "con gran deterioro" y con una anchura máxima de 1,3 metros interrumpida por alumbrado público y pilastras de hormigón que hace que el ancho se reduzca hasta los 0,8 metros en muchos tramos.

Para el tránsito de vehículos, hay dos carriles de circulación, uno por sentido, de ancho variable entre 5,5 y 5,8 metros correspondientes a la carretera CA-364.

El principal objetivo de este anteproyecto es el de mejorar esta conexión, dotándolo de tramos de circulación claramente separados para los diferentes tipos de transporte implicados, mejorando así la seguridad vial y promoviendo un transporte sostenible en una actuación integrada medioambientalmente en el Parque Natural de Oyambre.

Además, el proyecto contempla la creación de espacios verdes en zonas sin uso con edificaciones ruinosas y un recorrido sostenible a pie o en bicicleta.

Para ello, la solución planteada es una solución mixta para carril bici de 2 metros de ancho y paseo peatonal de 1,8.

El trazado, tanto de las nuevas sendas como el de la propia carretera, se ajusta para no afectar o liberar, en su caso, los terrenos ocupados al dominio público de la Demarcación de Costas, lo que permite retirar infraestructuras existentes en dicho espacio, y, en particular, un aparcamiento y una acera, "con la consiguiente mejora ambiental y paisajística del cordón litoral y su ecosistema".

Además, el proyecto contempla, junto con incorporar en su diseño criterios de integración paisajística, la limpieza y mejora ambiental de todo el tramo de la carretera a intervenir. En concreto, unos 700 metros en los que se retirará una construcción existente en estado ruinoso y su sustitución por un espacio verde accesible con una panorámica de la ría de San Vicente.

De manera complementaria, se prevé erradicar y retirar todas las especies invasoras presentes en la zona a ocupar y sus márgenes, sustituyéndolas por otras autóctonas propias del ecosistema litoral.