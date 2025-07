Informe ambiental favorable para la planta de biogás en Hazas de Cesto, que solo tratará residuos ganaderos

La promotora ha tenido que introducir cambios con los que el proyecto se dispara a los 30 millones y reduce a la mitad su superficie

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático, ha aprobado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del proyecto para instalar una planta de biogás en Hazas de Cesto, tras una serie de modificaciones llevadas a cabo por la promotora respecto al planteamiento inicial, que han encarecido su inversión de los 12 a los 30 millones de euros.

Entre los principales cambios, el proyecto actual reduce a la mitad la superficie de la planta, que solo tratará residuos ganaderos (purines y estiércol), y "no habrá emisiones atmosféricas".

De esta forma, sigue adelante la tramitación del proyecto y los siguientes pasos serán obtener la autorización ambiental integrada (previsiblemente a finales de octubre), la autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y la licencia de obra municipal para iniciar su construcción.

Así lo ha informado el consejero el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, este jueves en una rueda de prensa, en la que ha señalado que se trata de un proyecto que ha generado un "enorme interés social" y desde la Administración los técnicos han llevado a cabo un trabajo "muy riguroso y muy concienzudo" para estudiar la documentación que les ha remitido la empresa promotora, para finalmente aprobar esta declaración de impacto ambiental favorable.

Media ha subrayado que los técnicos son "los que han hablado" y los que después de estudiar la documentación aportada han considerado que el proyecto "cumple con toda la normativa medioambiental" que está en vigor en la comunidad autónoma de Cantabria.

"NADA QUE VER" CON EL ANTERIOR PROYECTO

Según ha aclarado, el proyecto que se está tramitando ahora "no tiene nada que ver" con el que se presentó en la anterior legislatura, bajo el mandato del PRC-PSOE, que "sí tenía muchas carencias y deficiencias".

Así, "siendo muy conscientes de la sensibilidad social que ha generado este proyecto", desde el Ejecutivo autonómico actual han sido "muy exigentes con el promotor para que introdujese importantes mejoras, con el único objetivo de que no tuviese ningún impacto negativo sobre el territorio" y garantizar así la viabilidad de la planta.

El consejero ha indicado que, debido a las mejoras exigidas, la inversión del proyecto se va a incrementar de los 12 millones a euros a cerca de 30 millones.

En concreto, en el nuevo proyecto la planta ocupa la mitad de superficie que estaba prevista inicialmente, pasando de los 40.000 a los 20.300 metros cuadrados.

Además, los productos que va a poder recibir la planta son exclusivamente residuos ganaderos, purines y estiércol, y no otro tipo de residuos que estaban previstos en un inicio, con un máximo de 150.000 toneladas.

Esos residuos se van a acumular siempre en tanques cubiertos, ubicados en edificios cerrados y no en balsas al aire libre como indicaba el proyecto inicial.

Además, "no habrá emisiones atmosféricas", ninguna etapa de almacenamiento o proceso interno ocurrirá al descubierto y todos los tanques de almacenamiento estarán cerrados con cubierta.

En cuanto a la afectación de los suelos, el proyecto actual contempla una red separativa de aguas fluviales y los lixiviados se recogerán en cubetas de contención y se recircularán al propio proceso.

También el tratamiento de los olores será a través de procesos biológicos "de alta eficacia" y "con empleo mínimo de reactivos"; y se eliminan las balsas que estaban previstas inicialmente para acumular el residuo, ahora todo el digestato líquido se almacenará en un depósito cubierto "de alta capacidad".

Asimismo, todo el proceso de producción de biogás será "altamente industrializado", con tecnologías de última generación que reducen un 50% el consumo térmico y de agua y un 20% el eléctrico.

Media ha recordado que este proyecto para instalar la planta de biogás en Hazas de Cesto se anunció en la pasada legislatura y fue el anterior Gobierno (PRC-PSOE) el que lo declaró de interés social en 2021 por una "decisión política", pese a las "deficiencias y falta de seguridad" que recogía el planteamiento inicial, ha valorado.

Así, la compañía Aurea Green Gas vendió hace más de dos años el proyecto a Verdalia Bioenergy, que es la actual promotora y la que registró el proyecto incluyendo "importantes mejoras".

1.600 ALEGACIONES

El pasado 17 de octubre se abrió un periodo de 30 días de información pública para consultar ese proyecto y presentar las alegaciones.

Se registraron 1.600 alegaciones que los técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente resolverán y responderán cuando se empiece a tramitar la autorización ambiental integral.

De esta forma, en función de esas alegaciones y según las directrices de los técnicos, la empresa "podría tener que realizar nuevas modificaciones para mejorar su proyecto", ha apuntado el consejero.

"Este es un proceso reglado y de obligado cumplimiento para la Administración. Los políticos no podemos tomar decisiones en contra de lo que dicen los técnicos, que son los que en este caso han hablado... No me pueden pedir que prevarique", ha subrayado Media, que ha reiterado que "el proyecto cumple con todas las exigencias medioambientales".