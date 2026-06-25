Una iniciativa privada prevé invertir 40 millones en una piscina de olas en Ribamontán al Monte

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Ribamontán al Monte acogerá una piscina de olas "provista de la tecnología número uno del mercado" gracias a una inversión privada de más de 40 millones de euros y que supondrá la creación de más de 60 puestos de trabajo directos durante la fase de operación.

El proyecto, denominado 'Olucas Surf Center', ha sido anunciado este jueves durante el debate del estado de la región por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que ha avanzado que el Gobierno regional impulsará su tramitación a través de un Plan Singular de Interés Regional (PSIR), "convencido de su potencial transformador y de su alto impacto económico, deportivo y social".

Ha explicado que la previsión de la promotora es atraer más de 200.000 visitantes anuales.

La presidenta considera que se trata de un proyecto "ilusionante" que permitirá "consolidar y reforzar el papel de Cantabria como referente nacional y europeo en el ámbito del surf".

A su juicio, esta iniciativa privada "refleja la confianza de los inversores en Cantabria" y la capacidad del Ejecutivo "de seguir construyendo crecimiento económico, cohesión social y oportunidades de futuro".

NUEVO TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ Y OTRAS ACTUACIONES EN CANTUR

Y ya en relación a las instalaciones de Cantur, Buruaga ha avanzado que ya está en redacción el proyecto básico del nuevo teleférico de Fuente Dé y se prevé que salga a información pública a comienzos del año que viene y supondrá una inversión de 12 millones.

En Cabárceno, ha indicado que está a punto de licitarse, por 5 millones, el recinto de elefantes y también ha avanzado el inicio antes de fin de año de las obras de los nuevos edificios para hipopótamos y dromedarios.

Por otra parte, la presidenta ha anunciado que en otoño se cerrará la cafetería de Peña Cabarga para abordar su renovación integral, una actuación de 1,6 millones que precisará llevar a cabo un cierre perimetral.

También Buruaga ha aludido a inversiones en Alto Campoo, ya en marcha o que lo estarán en los próximos meses y que este año alcanzarán los dos millones de euros, entre las que figuran la reordenación del área de debutantes, el aparcamiento de Brañavieja, el nuevo silo de sal y mejoras para el acceso de la maquinaria-

Además, ha anunciado que se está a la espera de recibir el Plan Estratégico que marcará la hoja de ruta para "dar un futuro estable y durante todo el año" a la estación de Alto Campoo.

Será este documento el que va a "orientar su transformación" hasta 2030 y traerá, según Buruaga, nuevas inversiones.

Por otra parte, ha informado de que en las próximas semanas está previsto que entre en funcionamiento el Hotel de Carmona, tras adjudicarse su arrendamiento a Emotions Toys SL.

Y en cuanto al refugio de Áliva, ha explicado que su reforma integral, que arrancó hace un mes, se alargarán durante todo el año y el objetivo es que reabra sus puertas la próxima temporada arrancó hace un mes.

AÑO JUBILAR

Por otra parte, Buruaga ha anunciado que Cantabria ha solicitado al Gobierno central la declaración del próximo Año Jubilar como Acontecimiento de Excepcional Interés Público para obtener beneficios fiscales.

Además, se está ultimando el proyecto para intervenir en el entorno del Monasterio de Santo Toribio en varias fases, que permitirá mejorar la seguridad y accesibilidad de peregrinos y adecuar sus infraestructuras, y se trabaja en la ejecución de un nuevo albergue en Lomeña (Pesaguero), además de en la renovación del de Cades (Herrerías) y se está ampliando el de Lafuente (Lamasón).

DEPORTE

Por otra parte, durante su intervención, Buruaga ha puesto en valor las inversiones en materia deportiva que está realizando o se van a ejecutar en los próximos meses por el Ejecutivo y que ha cifrado en más de 20 millones de euros.

Entre ellas, figuran los nuevos complejos deportivos en Cartes, Argoños, Reocín y Cillorigo de Liébana; los campos de fútbol de hierba artificial en Campo de Enmedio y Alfoz de Lloredo, boleras en Santander y Comillas y el nuevo campo de regatas en el Pantano del Ebro, en Campoo de Yuso.