La Inspección de Trabajo aflora 16,3 millones en fraudes y sanciones hasta octubre y regulariza a 1.700 empleados

Trabajador.- Archivo - EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria ha permitido aflorar más de 16,3 millones de euros en fraudes y sanciones entre enero y octubre, tiempo en el que ha regularizado la situación laboral de casi 1.700 empleados de la región, de los que unos 400 eran falsos autónomos.

Así lo han destacado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, este jueves en declaraciones a la prensa, antes de la reunión de la Comisión Operativa Autonómica de Cantabria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que han presidido.

En el encuentro, que ha dirigido el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez, han repasado la actividad desarrollada por este organismo en materia de prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, seguridad social, economía irregular y extranjería.

Según han destacado, la labor inspectora hasta el mes de octubre ha permitido regularizar la situación laboral de 1.666 trabajadores y, de los más de 16,3 millones de euros que se han recaudado gracias a las actuaciones de los inspectores y subinspectores, más de 8,8 millones corresponden a liquidaciones de la Seguridad Social, otros 6,3 millones a sanciones y otros 1,1 millones a salarios recuperados.

El delegado ha destacado que estas cifras se logran gracias "al excelente trabajo que desarrollan los inspectores y subinspectores de la administración", que realizan un "importante y valioso trabajo conjunto" en la Inspección de Trabajo a través del que se lucha contra la precariedad laboral y el fraude.

Casares ha destacado también el "trabajo conjunto" del Gobierno de España y el de Cantabria a través de la Inspección de Trabajo, que permite "defender a los trabajadores" ante situaciones como no estar dados de alta en la Seguridad Social, realizar jornadas superiores a las cotizadas o encontrarse en situación laboral irregular.

En la misma línea, el consejero ha puesto en valor "el esfuerzo de las inspecciones". También ha destacado que los resultados obtenidos "demuestran no solo la importancia de la Inspección de Trabajo sino la necesidad de seguir intensificando la vigilancia de la normativa laboral".

Arasti ha precisado que, de los casi 1.700 trabajadores a los que se ha regularizado la situación, unos 400 eran falsos autónomos. Se trata, ha dicho, de "muy buenos datos" y que redundan también en unos "buenos resultados" de siniestralidad laboral en la comunidad, donde se han reducido hasta el cierre de octubre un 7% los accidentes leves, un 21% los graves y un 63% los mortales.

SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE LA ECONOMÍA IRREGULAR Y EXTRANJERÍA

El delegado ha dado cuenta de las materias estatales enmarcadas en el trabajo de la Inspección. Dentro del Área de Seguridad Social, se han detectado un total de 738 infracciones, con 3,7 millones de euros en sanciones y afectando a 982 trabajadores.

También ha detallado que se han llevado a cabo liquidaciones por una cuantía de 8,8 millones de euros ante casos de falta de cotización a la seguridad social. En este marco, se han efectuado 1.382 altas en la Seguridad Social.

Además, Casares ha indicado que, en materia de Economía Irregular y Extranjería, se consolida la falta de autorización para trabajar por cuenta ajena como primera infracción en Cantabria. En esta materia, las sanciones ascendieron a 709.015 euros.

La Inspección de Trabajo también realiza intervenciones conjuntas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, hasta octubre, ha llevado a cabo 33 con la Policía Nacional y 30 con la Guardia Civil.

Casares ha destacado el "firme compromiso" con los derechos de los trabajadores y ha asegurado que la Inspección de Trabajo es "un organismo clave para la defensa de los derechos laborales" y, por ello, el Gobierno de España trabaja para fortalecerlo con "importantes transformaciones estructurales".

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

En cuanto a las áreas de competencia autonómica, el consejero ha detallado que en Prevención de Riesgos Laborales se han detectado hasta el cierre de octubre 738 infracciones, con un importe de 1,5 millones de euros y que han afectado a 3.276 trabajadores. En total, en esta materia se ha realizado 1.786 actuaciones y efectuados 2.017 requerimientos preventivos.

Por otro lado, en el Área de Empleo y Relaciones Laborales, ha indicado que la Inspección ha realizado 1.508 actuaciones, detectando 251 infracciones con sanciones por importe de 323.883 euros y los trabajadores afectados han ascendido a 1.071.

Además, a través del Plan de Choque con el Fraude en la Contratación Temporal se han regularizado otros 884 contratos, con salarios recuperados para los trabajadores por importe de 1,1 millones, ha destacado Arasti.

ACTUACIONES PARA 2026

De cara a 2026, el director de la Inspección de Trabajo, Miguel Ángel Gálvez, ha detallado que se han programado un total de 7.590 órdenes de servicio para toda la actuación inspectora.

Como novedad, se introduce una campaña sobre prevención de riesgos en relación con problemas asociados a la edad y otra acerca de la adopción de medidas preventivas tras accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Se distinguen actuaciones sobre prevención de riesgos laborales por razón de género y en relación con la protección del embarazo, parto reciente y lactancia natural y se incorpora una nueva campaña sobre adaptación de puestos de trabajo a personas con incapacidad.

En el campo de la Economía Irregular y trabajo de extranjeros, la actuación se va a dirigir a combatir el trabajo no declarado en todas sus facetas y en los sectores clave de la economía regional. Se mantendrá el control contra los supuestos de trata de personas en el ámbito laboral y las actuaciones sobre las grandes plataformas digitales.

En el ámbito de la Seguridad Social, se continuará la actividad para evitar situaciones de fraude. Se incorpora una nueva campaña sobre control de liquidaciones salariales con carácter retroactivo.

Respecto a las relaciones laborales, se mantendrá la acción inspectora en el control de la contratación laboral en sus diversas modalidades y los controles en materia de posibles situaciones de cesión ilegal de mano de obra.