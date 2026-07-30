Inspección urge a Educación a corregir deficiencias del IES El Astillero y tomar medidas frente al calor

Ventanas y estores en el IES El Astillero - CCOO

SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo ha requerido a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria a corregir las deficiencias detectadas en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) El Astillero y adoptar medidas que garanticen la seguridad de la comunidad educativa y mejoren las condiciones ambientales del centro ante el calor.

La resolución parte de la denuncia de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria, da la razón a CCOO y obliga al departamento que dirige Sergio Silva a tomar una serie de medidas para evitar riesgos derivados del estado de ventanales y estores así como por las elevadas temperaturas registradas en las aulas, y a corregir otras deficiencias que pueden afectar a la seguridad y la salud de alumnos, profesores y otros trabajadores.

Tras la visita al IES El Astillero, la Inspección ha requerido a Educación que establezca un calendario de revisiones de ventanas y estores, garantice un servicio de mantenimiento, informe al personal sobre el uso seguro de los ventanales y ejecute todas las medidas preventivas pendientes para evitar la caída de ventanas y estores.

Además, ha exigido la puesta en funcionamiento de la instalación de renovación de aire antes del 31 de agosto, la instalación de persianas externas en un aula como proyecto piloto, la revisión de la colocación de los estores, la adopción de medidas frente a las elevadas temperaturas y una monitorización continua de las mismas durante todo el curso 2026-2027 para recoger datos 24 horas al día y poder así tener cifras "reales" para adoptar las medidas pertinentes.

SITUACIÓN LAMENTABLE

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha valorado que las denuncias del sindicato estaban "plenamente justificadas" y ha considerado "preocupante" que la Consejería "sólo actúe cuando existe un requerimiento de la Inspección de Trabajo.

"Estaba claro que el IES El Astillero está en una situación lamentable pero tiene que haber una resolución para que la Consejería adopte medidas", ha criticado la sindicalista, que ha advertido que no se trata de un "caso aislado".

"La prevención de riesgos debería formar parte de la gestión ordinaria de la Consejería y no depender de denuncias sindicales o de requerimientos de la Inspección", ha remachado.