El Instituto de Hidráulica de la UC lidera los ensayos de SEA-LIFT en el Gran Tanque de Ingeniería Marítima de Cantabria

IHCantabria lidera los ensayos de SEA-LIFT en el Gran Tanque de Ingeniería Marítima de la región - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) ha iniciado los ensayos experimentales para validar la integración del proyecto SEA-LIFT, su innovador sistema de autoelevación, sobre la primera plataforma a escala en el Gran Tanque de Ingeniería Marítima de Cantabria (CCOB).

En un comunicado, la UC ha explicado que este hito marca el comienzo de la fase experimental del proyecto, en la que se evaluará la tecnología en condiciones representativas de operación en el entorno marino.

El sistema SEA-LIFT permite ensamblar aerogeneradores de potencias superiores a 20 megavatios (MW) directamente sobre plataformas flotantes con un sistema de autoelevación, evitando las grúas gigantes y escasas que son necesarias en la actualidad con montajes convencionales.

La plataforma, construida a escala 1:30, reproduce un concepto de plataforma eólica marina flotante diseñado por IHCantabria en el marco del proyecto TRL+ (Retos-Colaboración 2015) para turbinas de 10 MW.

Sobre esta plataforma el equipo de IHCantabria, en colaboración con el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), ha integrado el sistema de elevación desarrollado por NabraWind, compuesto por tres soportes horizontales instalados sobre los flotadores de la plataforma, el triángulo de elevación de la torre y tres columnas guía, que permiten dirigir el proceso de elevación de forma controlada, segura y eficiente.

En esta nueva fase, personal del CENER, responsable del desarrollo del sistema de control de SEA-LIFT, se ha desplazado a las instalaciones de IHCantabria para llevar a cabo las primeras tareas de integración y puesta en marcha del sistema.

En concreto, han comprobado el funcionamiento de los diferentes mecanismos que conforman el controlador, la integración de los motores sobre la plataforma a escala, las pruebas de comunicación entre equipos y la validación preliminar de los distintos subsistemas.

Estas actividades han permitido verificar el correcto funcionamiento conjunto de las tecnologías desarrolladas por los diferentes socios del proyecto SEA-LIFT, así como confirmar la adecuada integración de todos los desarrollos tecnológicos del proyecto.

Una vez completada la integración del sistema sobre esta primera plataforma a escala, se llevarán a cabo nuevas pruebas de validación en seco para verificar el correcto funcionamiento del conjunto y, posteriormente, el proyecto continuará con la integración del sistema sobre una segunda plataforma a escala, correspondiente a la tecnología SATH, desarrollada por Saitec.

Finalizada esta fase, dará comienzo la campaña de ensayos en el Gran Tanque de Ingeniería Marítima de IHCantabria (CCOB), donde se evaluará experimentalmente el comportamiento del sistema SEA-LIFT sobre ambas configuraciones de plataformas en condiciones representativas del entorno marino.

El objetivo será validar la tecnología en diferentes conceptos de plataformas flotantes y demostrar su viabilidad como solución para las operaciones de instalación y mantenimiento de aerogeneradores marinos.

Además de su relevancia técnica, esta fase del proyecto ha requerido una estrecha coordinación entre las distintas disciplinas y entidades participantes, reforzando la integración tecnológica, la transferencia de conocimiento y el trabajo colaborativo dentro del consorcio.