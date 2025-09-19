Intenta apuñalar a una mujer y su perro y agredir a los agentes que la detuvieron en Santander

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

La sospechosa de 22 años llevaba una navaja de 15 centímetros y se le imputan varios delitos

SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido esta madrugada a una joven de 22 años por intentar apuñalar a una mujer y su perro mientras paseaban por una céntrica calle. La sospechosa, que llevaba una navaja de 15 centímetros, se molestó "porque el perro les había ladrado", según ha denunciado la testigo, y luego intentó agredir a los agentes que la detuvieron.

A la mujer se le imputa el delito de atentado a agente de la autoridad y, además, ha sido denunciada por consumo de alcohol en la vía pública, molestar al vecindario por gritar y causar desórdenes en la vía pública.

A las 00.40 horas, la Policía Local fue requerida en la calle Río de la Pila por una mujer de 47 años que les explicó que momentos antes, cuando se encontraba en la calle Tantín, una mujer que iba en compañía de un hombre, había intentado apuñalarla a ella y a su perro, al parecer, porque el animal les había ladrado.

Tras facilitar la descripción de los dos, fueron localizados en la calle Santa Lucía. Una vez identificado el hombre, de 28 años, "con total normalidad", la mujer mostró una actitud violenta, agresiva y desafiante hacia los agentes y se negó a entregar el DNI.

Cuando los policías insistieron en que les entregara el carnet de identidad, la implicada intentó agredirles y se inició un forcejeo que finalizó con su detención, a la que ofreció una gran resistencia. En un cacheo, se le intervino una navaja de 15 centímetros de longitud.