Interior negocia con Okuda para convertir el Palacio de Cortiguera en centro cultural

Archivo - El artista Okuda San Miguel - JEOSM - Archivo

SANTANDER 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior negocia con el artista cántabro Okuda para convertir el Palacio de Cortiguera, en Santander, en un centro cultural, según han confirmado esta tarde a Europa Press fuentes conocedoras del proceso negociador.

Por la mañana, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, había informado de que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska mantiene negociaciones "muy avanzadas" para destinar el inmueble a un proyecto cultural "transformador" y "desvinculado" del Ayuntamiento.

El representante del Estado en la región respondió así a preguntas de los periodistas acerca de la intención de una familia de destinar este edificio a una residencia privada, y apuntó al respecto que el Ejecutivo baraja una iniciativa "de mayor impacto" que constituiría "una oportunidad para Santander y Cantabria".

Después, ha trascendido, según han publicado diferentes medios y ha confirmado esta agencia, que dichas negociaciones son con el santanderino Óscar San Miguel, Okuda, que este 2026 cumple tres décadas de trayectoria artística. Recientemente celebró este aniversario con un mensaje de "color y diversidad" y con la apertura de su estudio Factory Of Dreams.

En cuanto al centro cultural que negocia con Interior para el Palacio de Cortiguera, será un proyecto "transformador" y una "apuesta por la cultura de esta tierra", según apuntó Casares, que espera que pueda materializarse "pronto".

"Si todo va bien, será un proyecto cultural de impacto en Santander y Cantabria que va a beneficiar a mucha gente y que va a permitir recuperar un edificio emblemático de la ciudad", expresó al respecto, y tras indicar que al Gobierno de España le gustaría finalizar la negociación "lo antes posible" y que ambas partes se encuentran "intentando cerrar todos los detalles del acuerdo".