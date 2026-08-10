Intervenidas 100 gafas no homologadas para el eclipse en bazares del entorno de Santander y Torrelavega

Gafas intervenidas de eclipse solar no homologadas - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria, dentro del dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse solar de este miércoles 12 de agosto, ha intervenido cerca de 100 gafas expuestas para su venta y publicitadas para ver el fenómeno astronómico, ya que carecerían de la homologación ISO correcta, entre otras irregularidades. Han sido localizadas en bazares del arco de la Bahía de Santander y de la comarca del Besaya.

Además de proceder a su intervención, se han confeccionado informes denuncias relacionados con el consumo, porque además de carecer de la indicación ISO correcta, tampoco figuraba en ellas el porcentaje de índice de protección de radiación ultravioleta, el número de lote y no se informaba de la fecha de caducidad.

Igualmente, la Benemérita aprecia una infracción de contrabando por no cumplir los requisitos legales para acreditar su lícita importación, al ser mercancías no comunitarias, ha informado este lunes.

"Las gafas intervenidas no estarían adecuadas para ver el eclipse con seguridad, por lo que no merece la pena poner en juego la vista por pequeñas diferencias económicas con las homologadas", ha apuntado.

En un comunicado, ha explicado que uno de los ejes del plan integral diseñado por el instituto armado para el dispositivo especial de seguridad por el eclipse tenía por objetivo el control de la venta de elementos de protección, como gafas, y verificar que estén homologadas según la norma que garantiza la protección ocular.

En este marco, patrullas de la Compañía Fiscal y de Fronteras han realizado diferentes inspecciones y han localizado en establecimientos tipo bazar situados en las zonas del arco de la Bahía de Santander y de la comarca del Besaya las cerca de 100 gafas intervenidas.

Aunque no se ha detectado una venta generalizada en comercio de gafas no homologadas, a la hora de adquirir este tipo de protecciones es imprescindible que cuenten con la certificación ISO 12312-2:2015.

La Guardia Civil señala que también hay que cerciorarse de que el etiquetado del producto incluya información clara sobre el fabricante, instrucciones de uso, advertencias de seguridad, y en su caso, fecha de caducidad si el material tiene una duración limitada.

Hay que comprobar además que no presenten arañazos u otros defectos, ya que pueden permitir el paso de radiación perjudicial para la vista. Y si se adquieren en Internet, debe ser en webs de confianza y que aseguren la certificación ISO reseñada.

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Por lo demás, la Guardia Civil aprovecha para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de disfrutar del eclipse con seguridad y minimizar los riesgos asociados a elevadas concentraciones en espacios naturales.

Entre las recomendaciones, y además del uso de gafas homologadas, destacan planificar los desplazamientos con suficiente antelación, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferente y las zonas de exclusión, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia.

Asimismo, solo se puede estacionar en lugares habilitados, evitando hacerlo en arcenes, pistas forestales o carreteras estrechas que puedan impedir el acceso de los servicios de emergencia. Y se recomienda disponer de agua, alimentos y combustible suficiente ante posibles retenciones por elevada afluencia de vehículos.

Con el objetivo de preservar el medio natural, el instituto armado insiste en la importancia de respetar el entorno, no abandonar residuos, evitar acceder a fincas privadas o terrenos agrícolas y minimizar cualquier alteración sobre la fauna y la flora.

En este sentido, recuerda que está prohibido encender fuego en lugares donde exista restricción, así como que no debe aparcarse sobre vegetación seca -por el riesgo de incendio que pueden provocar los componentes calientes del vehículo- y mantener despejados todos los accesos que puedan ser usados por los servicios de emergencia.