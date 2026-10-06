Intervenidas más de 3.300 prendas en Medio Cudeyo por falsificación o contrabando

Intervenidas más de 3.300 prendas falsificadas y por contrabando en Medio Cudeyo - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha intervenido 3.311 prendas en Medio Cudeyo, la mayor parte presuntas falsificaciones de primeras marcas comerciales, y el resto por infracciones de contrabando, cuyo destino era presumiblemente la venta en puestos ambulantes en mercadillos de la región. Se calcula que el perjuicio económico para las marcas supera los 100.000 euros.

Además, ha denunciado a dos personas por una supuesta infracción de contrabando e investiga a una de ellas, un hombre, por un posible delito contra la propiedad industrial.

Según ha informado este martes el Cuerpo, en septiembre, dentro de los servicios que realizan como resguardo fiscal del Estado las Patrullas Fiscal y Fronteras de la Benemérita, llevaron a cabo una inspección en el mercadillo de Solares. Entonces, vieron a una persona que, al darse cuenta de su presencia, se dispuso a abandonar el lugar en un vehículo.

Los agentes lo interceptaron en la localidad de Heras y encontraron en su interior 2.577 prendas dentro de bolsas de basura y cajas. Presentaban logotipos replicados de diferentes marcas, entre ellas camisetas de equipos y selecciones de fútbol, ropa interior, calcetines y zapatillas deportivas, que fueran intervenidas. Esto implica un presunto delito contra la propiedad industrial.

Se calcula que el perjuicio económico para las marcas supera los 100.000 euros, en relación con la venta en original y en comercio.

Durante la inspección, también se intervinieron otras 577 prendas al no poder acreditar su procedencia, por lo que los guardias civiles formularon una denuncia por infracción de contrabando.

Días más tarde, y también en el mercado semanal de Solares, se procedió a denunciar a otra persona, igualmente por infracción de contrabando y a la intervención de 157 prendas.