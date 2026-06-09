Intervenidos en Laredo casi 400 artículos de telefonía procedentes de contrabando valorados en más de 23.000 e

Artículos intervenidos - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha formulado una denuncia administrativa a la ley de contrabando al responsable de un establecimiento de telefonía móvil de Laredo, en el que ha intervenido casi 400 artículos, la mayor parte con el logotipo de una reconocida marca de telefonía e informática, o compatibles con la misma.

La Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Laredo llevó a cabo a finales de mayo una inspección administrativa a un establecimiento con productos de telefonía móvil de la citada localidad.

El responsable del local no pudo justificar con documentación la procedencia legal de los artículos, principalmente fundas de teléfonos móviles, así como de cargadores, cables USB o auriculares, con un valor de venta al público que supera los 23.000 euros.

Por estos hechos, los agentes, además de intervenir los productos, realizaron una denuncia por una presunta infracción de contrabando, que puede superar los 6.000 euros de sanción, y que se ha remitido a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Santander.