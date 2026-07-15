Una inversión de 15 millones permitirá a SEG Automotive entrar en el mercado del vehículo 100% eléctrico

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Industria, Eduardo Arasti, en SEG Automotive - GOBIERNO DE CANTABRIA

En la planta se montará un inversor de alto voltaje para este tipo de vehículos y se avanza en la fabricación propia de las placas lógicas

TRETO (BÁRCENA DE CICERO), 15 (EUROPA PRESS)

La fábrica de SEG Automotive de Treto (Bárcena de Cicero) afronta una nueva inversión de 15 millones de euros, tres de ellos aportados por el Gobierno de Cantabria a través de la sociedad pública SODERCAN, que le permitirá entrar en el mercado de los componentes para vehículos 100 por 100 eléctricos y ampliar su capacidad en el ámbito de la electrónica, incluso más allá de la automoción.

Para llevar a cabo este cometido la empresa empleará a alrededor de 60 personas, entre personal de nueva contratación, fundamentalmente ingenieros electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones, y trabajadores propios a los que formará para ello, en el marco de su compromiso con la formación permanente de la plantilla.

Esta inversión permitirá a la planta cántabra montar inversores (inverter, en inglés) --la parte electrónica de un alternador-- de alto voltaje para vehículos 100% eléctricos, lo que supone un salto para la planta de Treto, que hasta ahora no tenía este mercado, más allá de lo que se refiere a microcars, bicicletas y motocicletas eléctricas.

Hasta ahora sus alternadores eran para vehículos de combustión tradicional y también híbridos (inverter 48 voltios).

Para ello se ha llevado a cabo una ampliación de 1.200 metros cuadrados, distribuidos en dos salas.

Una de ellas es una ampliación de lo que se denomina 'sala blanca', que se ha inaugurado este miércoles, y que acoge la nueva línea SMT (Surface Mount Technology), donde se van a producir las placas lógicas de los inverter, con lo que se avanza en la fábricación de la electrónica en la propia planta.

La otra nueva instalación, que entrará en funcionamiento en un año aproximadamente, es una sala en la que se montarán los inverter de alto voltaje para vehículos 100% eléctricos.

Esta inversión ha sido presentada este miércoles durante la visita que ha realizado a la planta de Treto la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, en la que ha estado acompañada del director de la fábrica, Iñaki Calvo, y otros miembros de la Dirección.

"BRUTAL TRANSFORMACIÓN" DE SEG AUTOMOTIVE

Tras visitar las nuevas instalaciones, Buruaga ha dado la enhorabuena a la empresa por esta nueva inversión, con la que continúa la transformación "brutal" transformación emprendida en los últimos años en la planta de Treto hacia la electrificación.

"Trazastéis una estrategia muy valiente, muy ambiciosa para mantener bien posicionada esta planta de Treto; marcasteis el rumbo y, además, lo estáis cumpliendo con disciplina, talento con muchísima dedicación", ha reconocido la presidenta.

Buruaga ha señalado que, desde que es presidenta regional, ha podido acompañar a esta planta en "momentos muy relevantes", como la implantación de la industria 4.0 y el desarrollo de nuevos productos para la movilidad eléctrica ligera; el inverter de 48 voltios, la nueva línea de montaje electrónico y la que se instalará para montar los inverter para vehículos 100% eléctricos.

Según ha resaltado, el volumen de inversores "made 100% in Treto" ha alcanzado ya los 350.000 y espera que ya el año que viene se puedan alcanzar los 530.000.

Buruaga ha señalado que la nueva inversión de 15 millones permite "seguir aumentando el know-how en fabricación y montaje de electrónica para mejorar la posición estratégica de la compañía y también para abrir nuevos mercados y con oportunidades nuevas también a esta fábrica de Treto".

Ello supone, según ha apuntado, un "hito importantísimo en la fábrica porque eleva el nivel de complejidad en el montaje e impulsa a SEG a abordar nuevos proyectos y nuevos productos, ampliando su mercado incluso más allá del sector de la automoción".

"Estamos ante un grandísimo triunfo: el de una industria que permanece, que se consolida, que crece frente a ese permanente riesgo de la deslocalización y que crea valor añadido, que marca la diferencia por su ventaja competitiva en know-how, que invierte, que innova, que genera empleo de calidad", ha dicho.

Buruaga ha felicitado a la empresa y le ha dado las gracias, en nombre de la sociedad cántabra. "Si SEG Automotive decide crecer, invertir e innovar aquí es por mérito propio. A vosotros nadie os ha regalado nunca nada", ha señalado.

"Os habéis propuesto convertiros en una fábrica de movilidad sostenible y digital puntera y sin duda lo estáis consiguiendo posicionando esta planta en las mejores condiciones para competir en un entorno globalizado cambiante y además de gran incertidumbre", ha afirmado.

Buruaga ha garantizado que el Gobierno irá "de la mano" con la empresa para permitirle conseguir de una manera "más rápida" sus objetivos de diversificación y de creación de nuevos productos en el mercado de la movilidad eléctrica.

"Seguiremos haciendo equipo con vosotros", se ha comprometido la presidenta, que ha resaltado que en SEG Automotive Treto el ritmo inversor ronda los 15 o 16 millones de euros al año.

En un marco ya más amplio, Buruaga ha aprovechado su intervención para volver a reclamar al Gobierno central "un cambio" en su política energética. "Tiene que dar más facilidades y apoyar más nuestra reindustrialización y también las infraestructuras de comunicación que Cantabria necesita", ha dicho.

SEG AUTOMOTIVE TRETO QUIERE SEGUIR CRECIENDO

Por su parte, el director de la planta ha explicado que con esta nueva inversión se materializa el "segundo paso" en la fábricación de la electrónica en la propia planta de Treto al poder generar a partir de ahora, gracias a esa nueva línea SMT, las placas lógicas que se instalan posteriormente en los converter.

Ademas, ha destacado la rapidez con la que ello se ha puesto en marcha, en apenas 9 meses, con el apoyo del Gobierno regional.

"Estamos ya fabricando las muestras que vamos a mandar al cliente para validar", ha indicado Calvo, que ha subrayado que el objetivo de la planta es seguir creciendo. "Tenemos más ideas, queremos ser, no solo un centro productivo de máquinas de alta tecnología, sino también tener aquí la capacidad humana de desarrollar hardware y software", ha avanzado.

Cuestionado por los clientes del futuro nuevo inverter, Calvo no ha precisado nombres, pero ha destacado que SEG Automotive Treto trabaja para todos los clientes europeos "grandes", entre ellos los alemanes, franceses o italianos, entre otros.

Aunque por ahora no tiene ningún cliente chino, tampoco es algo que se descarte.

VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN CHINA

Sí ha opinado que Bruselas debería recapacitar de cómo se está produciendo la entrada de coches chinos en Europa "sin un poco de control", lo que puede "dar al traste muchos proyectos de la industria de la automoción europea".

A su juicio, la UE "debería reaccionar". A su juicio, no se trata de cerrar la puerta a estos coches chinos sino garantizando que parte de su producción se lleve a cabo en Europa.