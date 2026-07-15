Una inversión de 15 millones permitirá a SEG Automotive de Treto entrar en el mercado del vehículo 100% eléctrico

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, visita la planta de Seg Automotive en Treto (Bárcena de Cicero) - EUROPA PRESS

En la planta cántabra se montará un inversor de alto voltaje para los motores de este tipo de vehículos

TRETO (BÁRCENA DE CICERO), 15 (EUROPA PRESS)

La fábrica de SEG Automotive de Treto (Bárcena de Cicero) afronta una nueva inversión de 15 millones de euros, tres de ellos aportados por el Gobierno de Cantabria a través de la sociedad pública SODERCAN, que le permitirá entrar en el mercado de los componentes para vehículos 100 por 100 eléctricos y ampliar su capacidad en el ámbito de la electrónica, incluso más allá de la automoción.

Esta inversión permitirá a la planta cántabra montar inversores (inverter, en inglés) --la parte electrónica de un alternador-- de alto voltaje para vehículos 100% eléctricos, lo que supone un salto para la planta de Treto, que hasta ahora no tenía este mercado, más allá de lo que se refiere a microcars y motocicletas eléctricas.

Hasta ahora sus alternadores eran para vehículos de combusión tradicional y también híbridos (inverter 48 voltios).

Para ello, se ha llevado a cabo una ampliación de 1.200 metros cuadrados, distribuidos en dos salas.

Una de ellas es una ampliación de lo que se denomina 'sala blanca', que se ha inaugurado este miércoles, y que acoge la nueva línea SMT (Surface Mount Technology), donde se van a producir las placas lógicas de los inverter.

La otra nueva instalación, que entrará en funcionamiento en un año aproximadamente, es una sala en la que se montarán los inverter de alto voltaje para vehículos 100% eléctricos.

Esta inversión ha sido presentada este miércoles durante la visita que ha realizado a la planta de Treto la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, en la que ha estado acompañada del director de la fábrica, Iñaki Calvo, y otros miembros de la Dirección.