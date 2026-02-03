Una inversión de casi 47 millones restaurará tres humedales en Cantabria hasta 2036

Archivo - Marismas de Santoña - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España impulsa una inversión de casi 47 millones de euros en Cantabria para restaurar un total de 512 hectáreas de humedales ubicadas en tres espacios naturales adscritos a la Red Natura 2000.

Entre las actuaciones prioritarias, se prevén acciones de restauración y recuperación en dos zonas de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel localizadas en los municipios de Voto y Bárcena de Cicero y la Marisma del Conde enmarcada en el Estuario del Miera y ubicada en Marina de Cudeyo, en concreto en el entrante de la Ría de Cubas, entre los pueblos de Pedreña, Elechas y Rubayo.

En total, dentro del proyecto LIFE Humedales y durante los próximos diez años, se prevén doce actuaciones específicas en estas áreas naturales de Cantabria, y el proyecto contará con un presupuesto total de 46.934.783 euros.

De la inversión global, más de 43 millones corresponden al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), más de 2 millones al Gobierno de Cantabria, 1,2 millones a la Comisión Europea, 325.708 euros a SEO/Birdlife y 240.939 euros a la Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH).

En el conjunto del país y gracias a este proyecto, hasta 2036 se restaurarán más de 26.100 hectáreas con 284 actuaciones en humedales situados en 107 espacios de la Red Natura 2000 de las 17 comunidades autónomas.

Todas las actuaciones están enfocadas a la recuperación ecosistemas de humedal y del estado de conservación de hábitats y especies prioritarias.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha valorado esta "inversión medioambiental histórica" y ha destacado la importancia de proteger los humedales e impulsar su restauración donde se encuentran degradados, para "el bien de las generaciones futuras".

"Proteger los humedales no es solo cuestión de ecología, es seguridad hídrica, resiliencia, salud pública y economía verde", ha defendido en un comunicado.