Investigada una mujer de 24 años por robar en un chalet y usar en su vehículo matrículas sustraídas

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SANTANDER 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha instruido diligencias, en calidad de investigada, a una mujer de 24 años como presunta autora de un delito de robo con fuerza en un chalet en construcción en el término municipal de Polanco, así como por falsedad documental, al utilizar en un vehículo matrículas de otros de la misma marca y modelo que habían sido sustraídas de manera ilícita.

La Guardia Civil de Polanco inició el pasado mes de febrero la investigación por un robo con fuerza de diferente material en un chalet, que posteriormente fue recuperado en el mismo municipio.

Los agentes, que consiguieron información de la presunta autora y el vehículo utilizado, observaron a principios del mes marzo que dicho vehículo se encontraba estacionado con unas placas de matrículas que no eran las que le correspondían.

Asimismo, al día siguiente el vehículo implicado fue nuevamente detectado estacionado, si bien en esta ocasión portaba otras placas de matrícula que tampoco le correspondían.

Estas placas de matrículas habían sido sustraídas en dos vehículos en Torrelavega, de la misma marca y modelo que el que las tenía colocadas de forma ilícita, y fueron recuperadas por la Guardia Civil.

De esta forma, no se descarta que la intención de la mujer con este cambio de matrículas fuera intentar evitar la identificación del vehículo por las fuerzas de seguridad ante posibles comisiones de hechos delictivos.

Así, continuadas las indagaciones, el pasado día 20 de marzo la presunta autora de estos hechos fue localizada y, una vez en dependencias de la Guardia Civil, se instruyeron diligencias en calidad de investigada, ha indicado la Benemérita en nota de prensa.