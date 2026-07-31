Investigada nuevamente una estafadora de personas mayores, en este caso por unos 70.000 euros en Piélagos

Investigada nuevamente una esfadora de personas mayores, en este caso por unos 70.000 euros en Piélagos - GUARDIA CIVIL

En 2025 y 2024 ya se la detuvo e investigó por otras presuntas estafas por valor de más de 46.000 euros SANTANDER 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido nuevamente a instruir diligencias en calidad de investigada a una vecina de Selaya de 34 años como presunta autora de un delito de estafa, en esta ocasión por unos 70.000 euros.

A esta mujer, la Guardia Civil ya la ha detenido o investigado en 2024 y 2025 por otros presuntos delitos de estafa a personas mayores o vulnerables, principalmente.

En esta ocasión, una persona de 65 años informó a la Guardia Civil de Renedo de Piélagos que una conocida, de diversas formas y aprovechándose de su confianza, la había estafado unos 70.000 euros.

Según averiguó el Cuerpo, unos seis años atrás, la víctima entabló amistad con una mujer que le ofertaba instalar un sistema de alarma en su casa y sistemas de seguridad de diferentes tipos.

Una vez ganó su confianza, empezó a pedirle dinero en múltiples ocasiones, entre 1.000 y 5.000 euros, con excusas como que tenía problemas con pagos de impuestos, con la promesa de que se lo devolvería.

En este tiempo, gracias a esa confianza, la víctima incluso le llegó a proporcionar las claves de su banca online. Con ellas, la mujer solicitó dos préstamos bancarios por un total de 38.000 euros, que actualmente la víctima se encuentra pagando.

Recientemente, tras localizar a la presunta estafadora, se han instruido diligencias como presunta autora de un delito continuado de estafa

OTRAS ESTAFAS

El año pasado, esta mujer fue igualmente investigada por un presunto delito de estafa a una persona con discapacidad, a quien en solo dos meses, mediante engaño y abuso de confianza, le realizó múltiples extracciones de dinero y compras con una tarjeta de crédito por importe de 25.000 euros

En mayo del 2024, la presunta autora fue detenida por la Guardia Civil por otro supuesto delito de estafa, en este caso a un hombre de 67 años, al que, mediante engaño, consiguió que le entregara 9.450 euros en varios pagos.

Ese mismo año se la instruyeron diligencias en calidad de investigada como presunta autora de otra estafa relacionada con la venta de un vehículo que prometía ser traído de Alemania.

La compradora, para poder adquirirlo, tuvo que pedir un préstamo de 12.000 euros y realizó dos trasferencias a la citada mujer, de 6.000 euros cada una, pero no recibió el vehículo ni recuperó el dinero.