Investigadas tres personas por el robo de una retroexcavadora y daños en dos furgonetas en Piélagos

Cuartel de Renedo de Piélagos - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha investigado a tres personas por el robo de una retroexcavadora y por causar daños en dos furgonetas en el municipio de Piélagos.

En concreto, ha instruido diligencias contra un hombre de 47 años por el robo de una retroexcavadora ligera, así como a dos jóvenes, un chico de 27 años y una mujer de 26, por realizar cortes en ruedas de dos furgonetas y arañazos en la chapa.

En un comunicado, la Benemérita ha informado este miércoles que agentes de Renedo iniciaron una investigación al conocer que, este mes, se había robado de una obra una retroexcavadora ligera valorada en unos 4.000 euros.

Averiguaron diferentes datos del vehículo donde se había cargado la máquina y consiguieron identificar al hombre que presuntamente la sustrajo, contra el que se han instruido diligencias en calidad de investigado como presunto autor del robo.

Además, encontraron la retroexcavadora y la devolvieron a su dueño.

DAÑOS EN VEHÍCULOS

Por otra parte, también se ha investigado a un hombre y a una mujer por daños en dos furgonetas que estaban estacionadas en un aparcamiento de Renedo. Pincharon una rueda a cada una y, además, uno de los vehículos sufrió diversos rayones en el capó y un lateral.

Según ha detallado el Cuerpo, por estos hechos, que sucedieron en la madrugada del día 4, el dueño tuvo que cambiar los neumáticos ya que los cortes hacían imposible su reparación.

Tras diferentes gestiones, se supo que un hombre y una mujer que vivían cerca de donde se encontraban los vehículos aparcados eran los presuntos autores de los daños. Ambos han sido localizados recientemente y se les está investigando.