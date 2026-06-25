Investigado el alcalde de Astillero por presunta prevaricación, malversación y cobro fraudulento

El alcalde de Astillero, Javier Soberón - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instancia número 2 de Santander ha abierto una investigación contra el alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón (Ciudadanos), por presuntos delitos de prevaricación, malversación y cobro fraudulento, a raíz de una denuncia del secretario municipal.

El caso se ha traslado a la Fiscalía, según ha adelantado El Diario Montañés y ha confirmado Europa Press.

El secretario municipal interpuso la denuncia este lunes, 22 de junio, y el fiscal, que la recibió ayer, ha solicitado documentación para comenzar la instrucción.

Según publica El Diario Montañés, la denuncia se refiere a un supuesto fraccionamiento de contratos a una empresa de gestión cultural y el posible cobro fraudulento de tickets de excursiones y degustaciones de paellas y cocidos en el municipio.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Astillero han declinado hacer ningún comentario al respecto en estos momentos.