Investigado un conductor de 60 años que triplicó la tasa de alcohol tras golpear a varios turismos estacionados

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander.- Archivo - NACHO CUBERO, EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha instruido diligencias judiciales, en calidad de investigado no detenido, contra un conductor de 60 años que triplicó la tasa de alcohol tras golpear a varios turismos estacionados.

Los hechos sucedieron a las 2.30 horas de este domingo, cuando miembros de la Policía acudieron a la Plaza de la Leña tras requerimiento ciudadano, ya que un vehículo había golpeado a varios turismos estacionados.

Los agentes solicitaron la realización de la prueba de la alcohol al conductor implicado, un hombre de 60 años, que superó en más del triple la tasa permitida de alcohol.

Así, se instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y el vehículo fue retirado por una grúa al depósito municipal, ha informado la Policía en un comunicado.

Además, la Policía de Santander ha instruido diligencias judiciales, en calidad de investigados no detenidos, contra otros dos conductores, de 32 y 24 años, por conducir sin carné por pérdida de puntos y superar en más del triple la tasa de alcohol, respectivamente.

HERIDOS DOS MOTORISTAS

Por otro lado, dos motoristas, de 39 y 23 años, han resultado heridos este domingo en la capital cántabra en sendas colisiones con un turismo.