Investigado un hombre de 31 años que sacó más de 5.000 euros de su abuela del banco sin su consentimiento

Patrulla de la Guardia Civil en zonas rurales contactando con personas mayores - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un hombre de 31 años tras descubrir que sacaba dinero de la cuenta bancaria de su abuela sin su consentimiento, algo que hizo hasta en 24 ocasiones en diferentes cantidades que en total suman más de 5.000 euros.

Efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Suances comenzaron la investigación a mediados del pasado mes de septiembre a raíz de la denuncia interpuesta por la mujer, de 79 años, que indicó que en su cartilla bancaria aparecían múltiples anotaciones de extracción de dinero que ella no había realizado. Éstas se realizaron en diferentes cantidades, desde los 20 euros y hasta más de 900 en una sola operación.

Comenzadas las indagaciones, se verificó que dichas extracciones se realizaron entre finales de agosto y principios de septiembre de 2025, sin tener un patrón en cuanto a la cantidad de dinero que se sacaba.

Las operaciones se efectuaron en un cajero utilizando la cartilla bancaria de la víctima, lo que apuntaba a que era alguien cercano, con acceso a la misma y que pudiera dejarla nuevamente sin levantar sospechas.

Tras diferentes indagaciones, los agentes sospecharon que el presunto autor era el nieto de la víctima, al que el pasado 29 de diciembre se instruyeron diligencias en calidad de investigado como presunto autor de un delito de estafa.

Esta investigación se ha realizado en el marco del Plan Mayor Seguridad, que la Guardia Civil tiene en marcha para velar por la seguridad de los mayores, e incluye tanto actividades divulgativas con consejos como otras de índole preventivo o de investigación de delitos de los que pueden ser víctimas.

De esta forma, el Cuerpo aconseja a los mayores no facilitar las contraseñas bancarias; si realizan operaciones de índole económico con algún familiar, que sea de su total confianza; verificar periódicamente que las anotaciones en su libreta de ahorro se corresponden con los gastos realizados; y si observan discrepancias y creen que pueden haber sido víctima de una estafa, comunicarlo a la mayor brevedad a la Guardia Civil.