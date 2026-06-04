Investigado un hombre por arrastrar a un perro atado al parachoques de un vehículo y golpearlo

Fotografía de archivo de un componente de la Guardia Civil en una intervención con un perro
Fotografía de archivo de un componente de la Guardia Civil en una intervención con un perro - GUARDIA CIVIL
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 4 junio 2026 9:49
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SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigado a un hombre de 84 años como presunto autor de un delito de maltrato animal por arrastrar a su perro atado al parachoques de un vehículo y golpearlo.

Los agentes del Puesto de Renedo de Piélagos comenzaron una investigación al conocer que, a principios de mayo, en el municipio de Piélagos, un hombre circulaba con un vehículo que llevaba atado al parachoques a un perro, que iba arrastrando por el suelo.

Personas que lo vieron le recriminaron lo que hacía y el hombre paró el vehículo, se bajó y, tras golpear varias veces al perro, le introdujo en el interior del automóvil y se fue.

Tras diferentes indagaciones, los agentes averiguaron la identidad del presunto autor y, una vez localizado a finales del pasado mes de mayo, comprobaron que actualmente el perro se encuentra en buen estado y no tiene lesiones.

Una vez en dependencias de la Guardia Civil, y en calidad de investigado, se le han instruido diligencias como presunto autor de los hechos citados.

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