Investigado un joven por circular a 201 km/h en un tramo de una carretera de Cantabria limitado a 90 - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria ha instruido diligencias en calidad de investigado a un vecino de Torrelavega de 20 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al circular a 201 kilómetros por hora en un tramo de una carretera de Cantabria limitado a 90.

Según ha informado este viernes el citado Cuerpo, los hechos ocurrieron el 28 de febrero, cuando los agentes realizaban un control de velocidad en la carretera CA-136, Tagle-Santillana del Mar.

Durante el operativo, detectaron a un vehículo que circulaba a 201 kilómetros por hora, es decir, excedía en 111 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en ese tramo, que era de 90.

Como no pudieron pararlo en el momento, realizaron una investigación para identificarlo, que culminó este mes con la investigación del conductor por un presunto delito contra la seguridad vial, al superar en más de 80 kilómetros por hora los límites establecidos, hecho tipificado en el Código Penal con penas de prisión de tres a seis meses y privación del derecho de conducir de uno a cuatro años.

Siguiendo las recomendaciones de la DGT, la Guardia Civil recuerda la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos, ya que su incumplimiento influye negativamente en la distancia de reacción y aumenta la gravedad de las lesiones en caso de siniestro.