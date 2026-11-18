Investigación del hurto en Castro Urdiales. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre, de 35 años y vecino de Santander, como presunto autor del robo en una vivienda de Castro Urdiales, donde sustrajo más de 6.000 euros, un teléfono de alta gama y las llaves de un vehículo haciéndose pasar por funcionario judicial.

El implicado está relacionado con múltiples diligencias por presuntos delitos de estafa, según ha informado este miércoles en un comunicado la Benemérita.

Ha relatado que la víctima, de 73 años, recibió en mayo una llamada telefónica informando que el juzgado debía entregarle una notificación y que sería llevada a su domicilio. Poco después, se personó un hombre que se identificó de forma verbal como funcionario judicial.

Portaba una carpeta y le comunicó cierta información personal para dar veracidad a su presencia. Finalmente, le indicó que había sido denunciada y que tenía que proceder al registro de la propiedad.

Provisto de guantes y en presencia de la víctima, el investigado comenzó el registró de la vivienda y localizó en diferentes estancias dinero y el resto de efectos robados, los cuales dijo que se los tenía que llevar como pruebas, y se marchó del lugar.

En el mismo día, la víctima se personó en las dependencias del Puesto Principal de la Guardia Civil de Castro Urdiales, donde comunicó lo sucedido ya que sospechaba que la habían engañado, ha detallado.

Tras la denuncia, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castro Urdiales comenzó la investigación para la que contaba únicamente con la descripción física del autor.

Las pesquisas llevaron a los agentes a un hombre residente en Santander que se encuentra relacionado en múltiples diligencias de la Guardia Civil por presuntos delitos de estafa.

Con la información obtenida se le pudo localizar, para proceder a instruir diligencias en calidad de investigado como presunto autor de usurpación de función pública y hurto.

PREVENCIÓN

La Guardia Civil de Cantabria, dentro del Plan Mayor Seguridad, aconseja que si alguien se presenta en un domicilio y afirma ser un funcionario judicial que debe efectuar un registro, no le dejen acceder y avisen de forma inmediata a este Cuerpo de Seguridad.

También puntualiza que los registros son practicados por las Fuerzas de Seguridad del Estado, que realizan diligencia del acto bajo supervisión de los Letrados de la Administración de Justicia.

Además, subraya que no se deje entrar en la vivienda a ninguna persona desconocida, o que, mediante escusas, como revisar la instalación de los suministros, quiera acceder a la misma.

A este respecto, recuerda que "las compañías suministradoras avisan previamente de la presencia de sus trabajadores" y que el pago se factura posteriormente.

Finalmente, la Guardia Civil indica que siempre que se tenga duda se puede contactar con su teléfono 062 de emergencias para exponer el caso y "recibir asesoramiento de cómo actuar".