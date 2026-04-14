Investigados un conductor sin carné y el copiloto que dijo le estaba ayudando a aprobar el examen práctico

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SANTANDER 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha investigado a un conductor sin carné y al copiloto, pareja de su hermana (propietaria del vehículo), que sabía que no tenía permiso para conducir y que dijo que solo lo estaba ayudando a aprobar el examen práctico.

Sobre las 23.50 horas del lunes, en la calle Leonardo Rucabado, los agentes solicitaron la documentación al conductor de un turismo, de 18 años, tras verle circular a una velocidad anormalmente reducida.

Una vez identificado, comprobaron que no tenía que permiso de conducir. En el asiento del copiloto viajaba un hombre 30 años, que resultó ser la pareja de su hermana, que era la dueña del coche, y que dijo que sabía que el joven no tenía carné de conducir y que su única intención era ayudarle a aprobar el examen práctico.

Por ello, se instruyeron diligencias judiciales contra ambos, en calidad de investigados no detenidos, por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, uno contra el conductor por conducir sin haber obtenido nunca el permiso, y otro contra el copiloto por ser cooperador necesario, al facilitar el vehículo para la comisión del supuesto delito.