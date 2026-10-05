Investigados seis conductores en Santander por circular ebrios o sin carné

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander. - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha instruido diligencias judiciales, en calidad de investigados no detenidos, contra seis conductores por circular ebrios o sin carné durante el fin de semana.

Se trata del conductor de un turismo, un hombre de 47 años, que se encontraba estacionado en mitad de un carril de circulación sobre la 1.45 horas de este domingo en el Paseo Pereda y que superó en más del triple la prueba de alcohol.

Otro de los investigados es un hombre de 47 años que fue identificado tras el aviso de que circulaba sobre las 22.30 horas del viernes en la calle Maestro Federico Muñoz, a una velocidad anormalmente reducida, en zigzag e invadiendo el carril contrario, y que se negó a realizar la prueba de alcohol.

Además, el conductor de un turismo, un hombre de 23 años, superó este sábado en más del doble la tasa de alcohol, tras colisionar contra otro vehículo, a las 6.35 horas en la calle Calvo Sotelo.

También superó el doble de la tasa permitida de alcohol el conductor de un turismo, un hombre de 34 años que colisionó contra otro vehículo, sin ocasionar daños materiales, a las 19.30 horas del domingo en la calle José Hierro.

Asimismo, se está investigando al conductor de una motocicleta, un joven de 18 años, que fue interceptado circulando sin haber obtenido nunca el permiso, a causa de una infracción de tráfico el pasado viernes, sobre las 15.45 horas en la calle Marino Fernández Fontecha.

También el viernes el conductor de un turismo, un hombre de 41 años al que los agentes observaron circulando de forma irregular, fue interceptado conduciendo sin licencia por pérdida de puntos y con la ITV caducada.

DOS HERIDOS

Por otro lado, un motorista de 32 años ha resultado herido este viernes en la colisión con un turismo en la calle Hernán Cortés. Tras el accidente, que tuvo lugar sobre las 14.35 horas, el conductor de la motocicleta tuvo que ser trasladado al Hospital Valdecilla para ser asistido.

También el pasado viernes resultó herido el conductor de una bicicleta, un hombre de 48 años, como consecuencia de la colisión con un turismo, que sucedió a las 17.50 horas en la calle Albert Einstein y tras la cuál también tuvo que ser trasladado a Valdecilla, ha informado la Policía Local en un comunicado.