Investigan a Leticia Díaz por audios grabados con un boli hallado en un despacho de Vox

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlamento durante el pleno de aprobación de los Presupuestos Generales de Cantabria 2026, a 27 de abril de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Plaza de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado investigar a la portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, por su posible participación en los hechos que investiga a raíz de la aparición de un bolígrafo grabador en un despacho del Grupo Parlamentario de esta formación.

En un auto dado a conocer este jueves, el instructor explica que el dispositivo contenía 25 archivos de audio y en tres de ellos se evidencia que la mujer que se escucha, y que "ha sido identificada por tres personas" como la portavoz de Vox en la Cámara, "tenía conocimiento de la existencia del bolígrafo grabador, conocía su uso y pretendía obtener con él 'grandes cosas'", como así se oye en una de las grabaciones.

El magistrado añade que "dicho contenido no puede dejar de ponerse en relación con el contexto en el que las grabaciones se producen", y es que "existía una situación de rivalidad política" dentro del Grupo Parlamentario "que enfrentaba principalmente" a la portavoz con otros dos diputados -Cristóbal Palacio y Armando Blanco, que denunciaron los hechos en 2024- "y que se trasladaba también a los asesores" (tras las elecciones de 2023, el grupo estaba integrado por cuatro diputados, ya que también forma parte del mismo Natividad Pérez, pero Palacio abandonó el partido un año después).

En este sentido, los denunciantes -los dos citados diputados y dos asesores- "reconocieron" que el otro asesor -investigado en la causa- "en aquellos momentos trabajaba prácticamente en exclusiva" para la portavoz del grupo.

Por ello, el magistrado concluye que "el contenido de las grabaciones mencionadas, el contexto en el que las mismas se producen y el hecho de que su posible autor -el asesor investigado- trabajara en aquellos momentos para la portavoz del Grupo Parlamentario de forma casi en exclusiva, constituyen indicios de la posible participación en los hechos investigados" de Leticia Díez, "razón por la que procede dirigir el procedimiento frente a la misma y tomarle declaración en calidad de investigada".

EL BOLÍGRAFO GRABADOR, EN EL DESPACHO DE LOS ASESORES DEL GRUPO VOX

En su auto, el magistrado explica que la denuncia fue presentada por cuatro personas -dos diputados y dos asesores de Vox- un día después de encontrar en el despacho de los asesores y sobre la mesa del que trabajaba para la portavoz un bolígrafo grabador.

Los denunciantes hicieron constar que sospechaban "que ese bolígrafo se hubiera estado utilizando por el otro asesor para grabar subrepticiamente conversaciones de sus compañeros de despacho", "con la finalidad de perjudicarlos, dada la rivalidad política que ya entonces existía entre los diputados que integraban el Grupo Parlamentario Vox", señala la resolución del juez.

El análisis de la memoria del dispositivo concluyó que el mismo almacena 25 audios en los que aparecen grabadas distintas conversaciones. En tres de ellas se identifica como interlocutores al asesor investigado y a la portavoz, y en las mismas ambos "se refieren, sin duda, al dispositivo".

"DE AHÍ VAMOS A SACAR GRANDES COSAS".

Así, "en la primera de ellas la mujer manifiesta: 'tiene pintaza'" y añade: 'vamos a ver si tal capta', a lo que el hombre dice que primero tiene que leer las instrucciones". Posteriormente, se escucha a la mujer decir: "¿De ahí vamos a sacar grandes cosas?".

En la segunda conversación, "el hombre pregunta: '¿Has encendido?', a lo que la mujer contesta: 'Acabo de encender, acabo de ver la luz roja', y finalmente el hombre indica: 'Ahora está parado'".

Finalmente, en la tercera grabación "se escucha al hombre enseñar a la mujer cómo funciona la grabadora". "Así, el hombre dice: 'Ya está listo, ya está grabando', a lo que la mujer contesta que 'vale', para seguir el hombre diciendo: '¿vale? Para que pare... plas, otra vez y para arriba... ya está grabando'".

Por todo ello, el magistrado considera que la portavoz conocía la existencia de la grabadora, su uso y, además, manifestó que "pretendía obtener con él 'grandes cosas'", lo que constituyen "indicios de su posible participación en los hechos investigados".

El auto no es firme, ya que contra el mismo cabe interponer recurso de reforma en un plazo de tres días o de apelación en cinco días.