El IPC sube al 3,6% en Cantabria en marzo y se sitúa dos décimas por encima de la media nacional

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SANTANDER 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,6% en Cantabria en marzo en tasa interanual, 1,2 puntos por encima de la tasa del mes anterior y dos décimas por encima de la media nacional, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida del tercer mes del año, la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. Además, es la quinta comunidad con la cifra más elevada.

En términos mensuales, la inflación en Cantabria aumentó un 1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 0,9%.

Donde más subieron los precios en Cantabria respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,7% más que en marzo de 2025 (+0,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,1% más (-0,2 puntos); cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 5% más (-0,2 puntos); y transporte, un 4,8% más (+5 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,7% (+0,6 puntos respecto a la tasa del mes precedente); enseñanza, un 1,8% (+0 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,9% (-0,2 puntos); y vestido y calzado, un 2,2% (+6,1 puntos).

Y en relación a febrero, la mayor subida de precios en la comunidad autónoma se registró en vestido y calzado (+7,6%); seguido del transporte (+4,3%) y bebidas alcohólicas y tabaco (+1,6%).

También subieron las actividades recreativas, deporte y cultura (+1,2%); los restaurantes y alojamiento (+0,5%); la sanidad (+0,3%); el cuidado personal (+0,3%); los seguros y servicios financieros (+0,2%) o los muebles y artículos del hogar (+0,1%).

Por el contrario, hubo bajadas mensuales en dos categorías: alimentos y bebidas no alcohólicas (-1%) e información y comunicaciones (-0,1%). Por su parte, la vivienda no experimentó variación respecto al mes anterior.

En lo que va de año, todas las categorías han registrado incrementos menos el vestido y calzado, que ha experimentado una bajada de precios del 8%, y las actividades recreativas (-2,1%).

Mientras, los mayores incrementos se han registrado en el transporte (+4,1%) y en las bebidas alcohólicas y tabaco (+3%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPC aumentó un 1,2% en marzo en relación al mes anterior y elevó 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,4%.

Al finalizar marzo, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (4,1%), Galicia (3,8%) y Castilla - La Mancha (3,7%). En el lado contrario se situaron La Rioja (3%), Canarias (3%) y Asturias(3%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Castilla - La Mancha (+1,7%), Galicia (+1,6%) y Baleares (+1,4%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Comunitat Valenciana (+0,8%) Canarias (+0,9%) y La Rioja (+1%).