Israel Ruiz Salmón será el candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de Cantabria - IU

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Izquierda Unida, Israel Ruiz Salmón, será el candidato de la formación a la Presidencia del Gobierno de Cantabria en las elecciones que celebrarán en 2027.

Este jueves, la Coordinadora Autonómica de IU, máximo órgano de decisión del partido, ha ratificado la candidatura de Ruiz Salmón, la única presentada al proceso de primarias que comenzó a mediados de mayo.

"Culminamos un proceso tranquilo e integrador con una candidatura unitaria que reúne a personas de todas las asambleas locales y en la que participan concejales y exconcejales, sindicalistas o activistas por los servicios públicos, la igualdad, la protección del territorio y el patrimonio, a sanidad y la educación, el bienestar animal, la paz o la memoria, entre otros", ha desgranado el candidato a la Presidencia de Cantabria.

Israel Ruiz Salmón, ingeniero químico natural de La Cavada (1990), es Doctor en Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología y actualmente trabaja como profesor e investigador en la Universidad de Deusto.

En el plano político, compagina el liderazgo de IU con su labor como portavoz de la candidatura vecinal Por Riotuerto y sus funciones en el equipo de Gobierno de de este municipio como primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Medio Ambiente, Turismo, Movilidad y Participación.

"Va a ser un año intenso y con una gran carga de trabajo, pero hay equipo y, sobretodo, ganas de responder positivamente a la gente de los distintos rincones de Cantabria que echa en falta nuestra voz en el Parlamento", ha afirmado el candidato.

También ha indicado que en la candidatura le acompaña "gente que está cada día luchando por Cantabria en las calles, en las asociaciones, en los centros de trabajo o en las instituciones y estamos preparados para llevar esa defensa al Parlamento", ha continuado.

LISTA ÚNICA CON PERFILES "CON EXPERIENCIA Y DE NUEVO IMPULSO"

La candidatura 'Cantabria Unida' integra perfiles "con experiencia" y personas que participan por primera vez o con menos recorrido en política activa.

Varios cargos públicos y exconcejales acompañan a Ruiz Salmón. Marian Suero, exconcejala de gobierno en Cabezón de la Sal, ocupa el segundo puesto y Justino Carrera, exconcejal de gobierno en Reinosa, el tercero. Elsa Salas, Borja Peláez y Juan Vidal Barquín, actuales ediles de Los Corrales de Buelna, Torrelavega y Entrambasaguas, respectivamente, ocupan el cuarto, quinto y séptimo lugar en la lista.

También forman parte de la candidatura los exconcejales de El Astillero (Leticia Martínez, puesto 6), de Laredo (Juan Carlos Vada, 11), de Ramales (Alfonso Vélez, 13) y de San Felices de Buelna (Ceferino San Millán, 17). Varios sindicalistas forman parte de la lista: Mónica Campo, trabajadora en Nestlé (puesto 8), Sergio Tamayo (15), vinculado al ferrocarril y al transporte, Almudena Aira (18) en el sector de la limpieza y Gonzalo Revuelta (19), en Educación.

La completan activistas y personas comprometidas con distintos ámbitos y sectores, como Francisco Javier Merino (9), en memoria democrática y paz; Victoria Cedrún, referente del bienestar animal en Cantabria (10); Lucía Marañón (feminismo, 12); Raquel Beteta (14) y Ángela Rivas (22), en el ámbito sanitario; Daniela Daffunchio (educación, 16); Carmen Martín (LGTBIQA+ y defensa de los derechos de las personas con VIH, 20); Álvaro Vélez, abogado especialista en migraciones (21); Fernando Agúndez (23) y Alberto Ortiz (25), implicados en vivienda, urbanismo y la defensa del territorio; María Jesús Gutiérrez, trabajadora de ayuda a domicilio (24), y Tania San Emeterio, vinculada a la industria (26).