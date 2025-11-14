Itinerarios XXX se adentra desde este sábado en el "vínculo afectivo" de los artistas con los paisajes naturales

SANTANDER, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La trigésima edición de Itinerarios se adentra desde este sábado y hasta el 19 de abril de 2026 en el "vínculo afectivo" de los artistas becados de la Fundación Botín con los paisajes naturales --marinos, desérticos o florales--, a través de seis proyectos que con su exposición en el Centro Botín culminan un proceso que comenzó en 2023.

Así lo ha definido la directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín, Bárbara Rodríguez Muñoz, que este viernes ha ejercido como anfitriona de la presentación de una exposición que supone el fin de la trayectoria de estos becarios --elegidos entre 800 solicitudes procedentes de 84 países-- de la Fundación Botín, que a lo largo de sus 30 ediciones ha apoyado a un total de 243 creadores.

Rodríguez Múñoz ha explicado que la Fundación Botín sigue a los artistas becados durante toda su carrera, una "continuidad nos está permitiendo acompañar los distintos momentos vitales y creativos de los artistas".

La inauguración de Itinerarios XXX tendrá lugar este sábado 15 de noviembre, en una celebración que reunirá a más de 60 beneficiarios de las Becas de Arte y miembros del jurado, que participarán en tres mesas redondas de diálogo intergeneracional en las que compartirán sus experiencias y analizarán cómo han evolucionado los procesos de investigación, producción y pensamiento a lo largo de estos años.

Comenzarán a las 10.00 horas con una mesa sobre 'Cambios en temáticas y lenguajes: de la revisión histórica a la ecología', en la que participarán Lara Almarcegui, Carlos Bunga, Joan Morey, y que estará moderada por Agustín Pérez Rubio, miembro del jurado en 2010.

A continuación, a las 11.15 horas, la becaria de gestión de museos y comisaria de exposiciones en 2016 y miembro del jurado de Becas de Arte en 2024, Laura Vallés Vilchez, moderará 'Cambios en la formalización: del foco en la investigación y proceso, al énfasis en la producción', con la participación de Cabello/Carceller, Eli Cortiñas, Leonor Serrano Rivas.

Las mesas redondas terminarán con 'Historia de las Becas de Arte de la Fundación Botín. Un recorrido compartido', a las 12.45 horas, en la que participarán los antiguos becarios procedentes de Cantabria y que estará moderada por la directora del Departamento de Arte, Begoña Guerrica-Echevarría --vinculada a las becas desde su creación, en 1993--, y que contará con Javier Arce, Concha García y Juan López.

Finalmente, una hora más tarde tendrá lugar una visita a la exposición 'Las olas perdidas' del colectivo artístico Cooking Sections que alberga actualmente -hasta el 1 de marzo- el Centro Botín.

LA EXPOSICIÓN

La muestra del Itinerarios XXX expondrá los seis proyectos seleccionados en la convocatoria de becas de la Fundación Botín en 2023 que exploran la relación entre naturaleza, memoria y formas de conocimiento no racional.

En concreto, albergará las obras de los artistas Javier Bravo, Noa y Lara Castro, Diego Delas, Gelen Jeleton, Nader Koochaki y Eduardo Navarro, cuyas ideas incubadas durante la beca se han materializado en obras que revelan la diversidad y vitalidad del arte contemporáneo.

Estos seis proyectos proponen modos de atención y contemplación que cuestionan las jerarquías entre lo humano y lo no humano. Así, reivindican el arte como una herramienta para la transmisión de saberes, gestos y creencias ancestrales, rescatando historias invisibles a la vez que oficios y mitologías que habitan los márgenes de la ciencia y el arte.

El jurado ha realizado una selección que refleja la amplitud de lenguajes artísticos y define el espíritu de estas ayudas. En esta edición lo han formado las comisarias Irene Aristizábal y Filipa Ramos, junto con los artistas Juan López y Jorge Satorre, ambos antiguos becarios de arte de la Fundación Botín.

LAS OBRAS

En detalle, Javier Bravo (Perú, 1989) entrelaza arqueología, ciencia ficción y cosmovisiones ancestrales en un pequeño museo de Perú. 'Vieron algo en el cielo: Ufolatrías y desierto' analiza la confesión de Basilio Uschuya, un granjero local que admitió haber grabado unas piedras ovaladas en el desierto de Ocucaje.

El vídeo de las gemelas Noa y Lara Castro (Galicia, 1998) transforma la memoria familiar pesquera en un cuento musical sobre mar, trabajo y herencia. En 'Cen pequenos soles' investigan las historias naturales y culturales que conforman el pasado y el presente de la región de la Costa da Morte (A Coruña).

Las estructuras suspendidas de Diego Delas (Burgos, 1983) evocan amuletos protectores que susurran voces desaparecidas desde un mundo premoderno. Con 'Habla, memoria' investiga los vínculos entre el arte contemporáneo y las prácticas devocionales populares, como la creación de objetos votivos, talismanes y amuletos.

Gelen Jeleton (Murcia, 1975) propone, a través del gesto contemplativo de "ver la flor", una pausa ante el tiempo productivo. Así, 'Historia política de las flores: Hanami' indaga en las culturas rituales de la naturaleza. Esta instalación se enmarca en el proyecto de largo recorrido 'Historia Política de las Flores'.

La línea de tiempo de Nader Koochaki (San Sebastián, 1983) reconstruye una historia donde el gesto humano transforma el paisaje industrial. En 'Salvador Robles' ofrece fotografías, grabaciones, notas y documentos familiares, donde la biografía de Robles se convierte en un espejo de las heridas históricas y ecológicas de la minería.

Eduardo Navarro (Argentina, 1979) propone una empatía radical con el mundo no humano, donde arte, afecto y océano se confunden en un mismo pulso. El proyecto 'F.O.C.A. (Fundación Oceánica de Contemplación Amorosa)' se ha materializado en la creación de una fundación que tiene como principio invitar a artistas a crear obras de arte desde la percepción interna de lo que significa transformarse en una entidad oceánica.